Edirne'de sağanak yağış

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Edirne’de etkisini sürdüren sağanak yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Edirne’de sağanak yağmur etkili oluyor. Kentte ara ara devam eden yağış, dışarıda olan vatandaşları olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar umursamazken, bazıları da ıslanmaktan kurtulamadı.

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