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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de sağanak yağış

İHA

Edirne'de etkisini sürdüren sağanak yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Edirne'de sağanak yağış

Edirne’de etkisini sürdüren sağanak yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.
Edirne’de sağanak yağmur etkili oluyor. Kentte ara ara devam eden yağış, dışarıda olan vatandaşları olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar umursamazken, bazıları da ıslanmaktan kurtulamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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