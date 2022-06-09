Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi yakalandı (2)

En anlamlı ve güzel Cuma mesajları!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



4 TUTUKLAMA

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis tarafından durdurulan otomobilde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken yakalanarak, gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisi ile 1 organizatör, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.A. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.A., A.A., R.B. ve E.A. 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-06-09 19:08:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.