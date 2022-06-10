Kendilerine polis süsü verip, 2 Bulgar iş insanını gasbetmek istediler



Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de kendilerine polis süsü veren 2 şüpheli, Bulgaristan vatandaşı 2 iş insanını kelepçe takarak gasbetmek istedi. Çevredekilerin tepkisi üzerine kaçan şüphelilerin kullandığı araç, bir süre sonra terk edilmiş halde bulundu.

Bulgaristan'dan alışveriş yapmak için Edirne'ye gelen iş insanı D.Z. ve P.N.'yi otomobille takibe alan 2 şüpheli, aracı bir tesisin girişinde durdurdu. Kendilerine polis süsü veren şüpheliler, Bulgar iş insanlarına kelepçe takarak gasbetmek istedi. Çevredekilerin duruma tepki göstermesi üzerine şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Bulgar iş insanı D.Z. ve P.N.'nin ellerindeki kelepçeleri çıkardı. Bulgar iş insanlarının ifadeleri üzerine jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

KİRALIK ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Ekiplerin başlattığı çalışma kapsamında, şüphelilerin kaçtığı araç, Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli köyünde terk edilmiş halde bulundu. Yapılan incelemede aracın kiralık olduğu belirlendi. Yaya olarak kaçtıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

'ARABAYI BIRAKIP KAÇTILAR'

Şüphelileri gören Geçkinli köyü sakinlerinden S.Ç., "Evden çıkarken şüphelilerin kullandığı aracı gördüm. Kim olduklarını bilmiyorum. Arabayı buraya bırakıp kaçmışlar. Yayan gidiyorlardı, iki kişilerdi" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2022-06-09 23:20:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.