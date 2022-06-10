Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK şüphelisine tutuklama

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken, askeri yasak bölgede yakalanan firari 3 PKK şüphelisinden 2'si, tutuklandı.
Güvenlik güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, 3 şüpheliyi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan F.M., M.Ç. ve H.Ç.'nin, terör örgütü PKK soruşturması nedeniyle arandığı belirlendi. Jandarmaya teslim edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.M. ve H.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, M.Ç. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-06-10 10:45:02
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