Edirne'de beklenen sağanak etkili oldu

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Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Edirne'de sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına sığındı.

Edirne'de sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlar ve saçak altına sığınarak korunmaya çalıştı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın aralıklarla devam edeceğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-06-10 12:17:33



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