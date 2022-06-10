Edirne’de beklenen kuvvetli yağış etkili oluyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerdir kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Edirne’de başlayan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Edirne’de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini artırarak devam ediyor. Alışveriş yaparken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, yağış zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

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