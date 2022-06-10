Edirne'de kadın ve çocuklara yönelik, 'Yaşam Hak' projesi sözleşmesi imzalandı



Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)CHP Parti Meclis (PM) Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Edirne Barosu ile aralarında imzaladıkları protokolle 'Yaşam Hak' projesini hayata geçirdi. Nazlıaka, "Kadın hakları meselesi bir insan hakları, bir demokrasi sorunudur. Kadınların sadece bir araya gelip de konuşarak çözebilecekleri bir mesele değildir bu" dedi.

CHP'nin 2020 yılında hayata geçirdiği 'Yaşam Hak' projesi kapsamında, Edirne Barosu ile CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, iş birliği protokolüne imza attı. Edirne Belediyesi'nin, yapımını tamamladığı Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle gerçekleştirilen törene Nazlıaka'nın yanı sıra CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Edirne Barosu Başkanı Tacettin Sivrikaya, CHP Edirne Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla çok sayıda kadın katıldı.

'KADINERKEK BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ'

Kent Konseyi Kadın Meclisi Moriz Ritm Grubu'nun konseriyle başlayan törende konuşan Nazlıaka, kadın hakları sorununun üstesinden, kadın-erkek hep bir arada mücadele ederek gelinebileceğini belirtti.

Kadın hakları meselesinin bir insan hakları sorunu olduğunu söyleyen Nazlıaka, "Kadın hakları meselesi bir demokrasi sorunudur. Kadınların sadece bir araya gelip de konuşarak çözebilecekleri bir mesele değildir bu. Kadın erkek hep bir arada mücadele ederek bu sorunun üstesinden gelebiliriz. Tekrar söylüyorum, tıpkı Kurtuluş Savaşı mücadelesinde olduğu gibi. Dolayısıyla demokrasiyi de hep beraber inşa edeceğiz. Bazen biz kadın haklarında geriye gittiğimizi söylediğimde şu cümleyi duyuyor gibi oluyorum. Aman kadınlar da kendi haklarını yeteri kadar sahip çıkmıyor. Hayır. Az önce de söyledim. Bu sadece kadınların kendi hakkına sahip çıkmasıyla olacak bir şey değil. Bu demokrasiyle birlikte, güçler ayrılığı ilkesiyle birlikte olacak bir şey. Eşitlikle birlikte sağlanabilecek bir şey" dedi.

'KADINLARA DAHA FAZLA BÜTÇE VE İMKANLAR SUNULMALI'

Tüm kadın cinayetlerinin arkasında, kadını eşit görmeyen bir bakış açısının var olduğunu söyleyen Nazlıaka, "Oysa ki biz Atatürk Türkiye'sinde şu cümleleri duyduk, ne demişti ulu önderimiz? 'Bir toplum kadın ve erkek olmak üzere iki cinsiyetten oluşur. Mümkün müdür ki bir yarısı yerlere zincirlenmişken diğer yarısı göklere yüklesin. Yükselebilsin. Mümkün müdür bu?' İşte bizler o günlerden bugünlere geldik. Peki bunları nasıl aşacağız? Elbette daha fazla bütçe, daha fazla imkanlar sunularak, daha fazla bu konularda birtakım olanaklar temin edilerek. Yaşam Hak adını verdiğimiz projeyle genel başkanımızla birlikte lanse ettiğimiz 2020 yılında genel merkezimizde bir çağrı merkezi kurduk. Ama 81 ildeki kadın kollarımız, 973 ilçedeki kadın kollarımız bu projenin bir paydaşı ve kadınlara ücretsiz hukuki destek, psikolojik destek, kimi yerlerde barınma ihtiyacının karşılanması, kimi yerlerde istihdam ve çocuklarını burs sağlanması gibi olanaklar sunuyoruz. Bu vesileyle ben bugün Edirne'de de bu yönde protokol imzalayacağımız değerli Baro Başkanımıza sizlerin huzurunda bir teşekkür etmek istiyorum müsaade ederseniz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Nazlıaka ve Edirne Barosu Başkanı Tacettin Sivrikaya, 'Yaşam Hak' projesi kapsamındaki protokolü imzaladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-06-10 18:23:50



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