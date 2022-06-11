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Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı

DHA

Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı


Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, bugün gece yarısından sonra ve yarın etkili olmasının beklendiği belirtildi.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bugün gece yarısından sonra ve yarın Marmara Bölgesi´nde; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-06-11 18:18:16

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