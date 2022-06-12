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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya Birlik ayçiçeğine ton başına bin yüz lira fiyat farkı verileceğini açıkladı

İHA

Trakya Birlik ayçiçeğine ton başına bin yüz lira fiyat farkı verileceğini açıkladı

Trakya Birlik Yönetim Kurulunca gerçekleşen toplantıda 20212022 iş yılında ürün teslim eden ortaklarına yüzde 40 ayçiçeği için ton başına bin yüz lira fiyat farkı verilmesine karar verdi.
Trakya Birlik Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda fiyat farkı olarak ortaklarına verilecek toplam tutarın yaklaşık 325 milyon lira olduğunu açıkladı.
Trakya birliğin yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
“Yönetim Kurulumuzca gerçekleştirilen toplantıda, 31 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek 2021/2022 iş yılı faaliyetleri çerçevesinde gerek ortaklarımızdan mütalaaya edilen ayçiçeği stoklarının Birliğimize bağlı fabrikalarda çok büyük oranda işlenerek mamul olarak satışının gerçekleştirilmesi gerekse de ticari faaliyetler çerçevesinde bütçelendirilmiş satış hedeflerine büyük oranda ulaşılması neticesinde, Birliğimiz iş yılına ilişkin bilanço ve gelir tabloları 3’üncü geçici vergi dönemi Nisan 2022 mali tablolarıyla çok büyük oranda kesinleşmiştir.”

“Yüzde 40 yağlı bazı ürüne esas olmak üzere ton başına bin yüz lira fiyat farkına karar verildi”
Açıklamada, “İş yılının bütününe ilişkin yapılan değerlendirmede yönetim kurulu, mali tablolarda ortaya çıkan müspet farkın son beş iş yılında uygulandığı üzere önümüzde ki Ocak ayında gerçekleştirilecek Birlik genel kurulunu müteakiben ortaklarımıza kar payı dağıtımı yapılması hususunu da mütalaa etmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde, bu iş yılına has olmak üzere; dönem içerisinde ürün fiyatlarında yaşanan yüksek artış, ortaklarımızın tarımsal üretimlerini sürdürmek konusunda karşılaştıkları yüksek tutarlı girdi ihtiyacı ve artan üretim maliyetleri, paranın zamansal olarak satın alma gücünün korunması gibi kritik hususlar kurumsal sürdürülebilirlikle birlikte değerlendirilerek, 1 Ekim 2021 tarihinde açıklanan ön alım fiyatına fark fiyatı uygulanarak alım fiyatının kesinleştirilmesinin mevcut sosyoekonomik koşullarda ortaklarımız adına daha büyük fayda sağlayacağı mülahaza edilmiştir. Bu çerçevede 2021 kampanya döneminde ürün teslim eden tüm ortaklarımıza yüzde 40 yağlı baz ürüne esas olmak üzere bin yüz lira fiyat farkı verilmesi karar altına alınmıştır. Bu vesileyle kooperatifçiliğin en güzel örneğini göstererek Birliğine güvenmiş ve ürün teslim etmiş tüm üretici ortaklarımıza teşekkür ve şükranlarımızı sunarız” dendi.

“Ortaklarımıza 20222023 üretim sezonunda bireysel satış yöntemiyle ürün teslim imkanı”
Açıklamada ayrıca, “Üretici ortaklarımızın tarımsal faaliyetlerinden elde ettiği kazancı olabildiğince artırabilmek adına, kurumsal imkanlar ve tabi olunan mevzuat doğrultusunda Birliğimizce alternatif alım modelleri üzerinde çalışılmaktadır. Bu çerçevede pandemi süreciyle başlayan, iklimsel etkiler ve jeopolitik gelişmelerle artarak devam eden tarımsal emtiaların arz talep dengesi içerisinde yüksek değer kazanımlarından ilave kazanç elde etme eğiliminin tüm çiftçilerimizde ağırlık kazanan ekonomik tercih haline geldiği görülmektedir. Bu itibarla Yönetim Kurulumuz ortaklarımızın üretimini gerçekleştirdikleri ürünleri hasat dönemi sonrasına taşıyarak daha yüksek fiyatla satışa sunma hedef ve isteğini karşılamak ve bu yolla zirai kazançlarını yükselterek ortaklık bağlarının da güçlendirilmesine katkı sağlamak maksadıyla Kesin Fiyat Yöntemiyle Alım Yöntemine ek olarak Emanet ( Bireysel Satış) yöntemiyle ürün satış imkanı sağlayan alım modelini ortaklarımızın tercihine sunma kararı almıştır. Yeni alım modeli esas ve uygulamaları konusunda ortaklarımız ortağı oldukları kooperatiflerden gerekli bilgilere ulaşarak rekolte beyan döneminde ürün teslim miktar ve yöntemini belirleyebileceklerdir. Ortaklarımıza ve Birliğimize hayırlı olsun” bilgilerine yer verildi.

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