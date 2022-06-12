Hudut kartallarının sınırda yakaladığı 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Edirne'de, Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Hudut kartalları tarafından gözaltına alındı.edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Hudut Kartalları , yaptıkları devriye esnasında , durumundan şüphelenen 3 kişiye operasyon düzenledi düzenledikleri operasyonda göz altına alınan 2 şüpheli kimlik tespiti yapılmak üzere Karakola götürüldü Kimlik Tespiti yapılan şüphelilerin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Bağlantılarının olduğunu tespit etmeleri üzerine şahsısları göz altına aldılar, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki şüphelilerin Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan Ş.K. ve C.A'nın savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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