Yunanistan´a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü, tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1´inci derece askeri yasak bölgedeki operasyonda FETÖ şüphelileri İ.B., Y.B., A.O. ve M.S. yakalandı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.B., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.B., A.O. ve M.S. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Öte yandan güvenlik güçleri, 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelileri N.K. ve B.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-06-13 11:14:27
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