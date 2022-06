Edirne’de el süpürgeciliği son demlerini yaşıyor Unutulmaya yüz tutan 'el süpürgeciliği' mesleği

Edirne’de unutulmaya yüz tutmuş meslek kollarından biri olan el süpürgeciliğine duyulan ilgi, teknolojinin gelişmesiyle birlikte her geçen gün azalmaya devam ediyor. Ustalar, gençlerin mesleğe ilgi duymamasından dolayı çırak yetiştiremediklerini ifade etti. Edirne’de kalan mesleğin son ustaları teknolojinin mesleği bitirdiğini, üretim ve tüketimi azalttığını belirtti.



"Süpürgeleri kendim pazarlarda satıyorum"

Her geçen gün teknolojinin gelişmesiyle mesleklerinin kaybolma tehlikesi yaşadığını ifade eden Fevzi Asır, bu mesleğe küçük yaşta başladığını ifade ederek, “Bu meslekten emekli oldum, hala da devam ediyorum. Yaptığım süpürgeleri kendim pazarlarda satıyorum, 45 yıldır bu işle uğraşıyorum. İlkokulu bitirdim babam beni bu mesleğe çırak olarak verdi. İşi biraz yapabilmeye başladığımda kalfa oldum. Kalfalıktan sonra ustalığı merak ettiğimden ustam bana işi öğretti. Bir süre sonra askere gittim ve askerden geldikten sonra daha önceden çalıştığım yerde çalışmaya devam ettim. 3 yıl kadar çalıştıktan sonra kendi dükkânımı açmaya karar verdim. Bu meslekten emekli oldum. Başlarda kazancı çok iyiydi ve bunu dışardan duyanlar oldu. Kendileri görerek öğrenmeye çalıştılar, süpürgeye benzer şeyler yaparak mesleği yaygınlaştırdılar” dedi.



"Çok az usta kaldı"

Elektronik süpürgelerin çıkmasıyla bu mesleği Edirne’de yapan sadece birkaç kişinin kaldığını belirten Asır, “Bunun üzerine elektronik süpürgelerde çıkınca süpürgeye olan ihtiyaç azaldı. Köylerde ya da balkonlu evlerde kullanılmaya devam ediyor ama ne yazık ki meslek yok oluyor. Bazen lazım olan yerler oluyor, ona da bizim gibi birkaç kişi yapmaya ve satmaya çalışıyor. Çok az usta kaldı ve onların da bazıları emekli olan ustalardır. Şu an ihtiyaç olsa da yapabilecek usta kalmadı. Süpürge siparişlerinde biraz istek olsa ben yetiştiremem. Kazancım buradan çıkardığım süpürgeye göre değişiyor. Fazla süpürge çıkardığında kazancın da iyi olur. Ben şu an emekliyim ve aylık kazancım 2 bin 2 bin 500 TL gibi oluyor. Günlük kazancım ise ortalama 6070 TL oluyor” ifadelerini kullandı.

