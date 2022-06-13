Akademisyenler Bakü’de bir araya geldi

Trakya Üniversitesi akademisyenleri, Azerbaycan Bakü’de düzenlenen 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi INCSOS VII’ye bildirileri ve sunumlarıyla önemli katkılar sağladı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ile Özel Kalem Müdürü, Basın Danışmanı Öğr. Gör. Kıvanç Ada ile 14 akademisyenden oluşan Trakya Üniversitesi heyeti, sunduğu bildirilerle INCSOS VII’ye bilimsel anlamda önemli katkılar sağladı.

Trakya Üniversitesinden bilim insanları, sosyal bilimlerin tüm disiplinlerini kapsayan ve eş zamanlı gerçekleştirilen sekiz sempozyuma ev sahipliği yapan 7. Uluslararası Sosyal Bilimler KongresiINCSOS Karabağ’a bildirileri ile katıldı. 20 ülkeden 100 üniversitenin katıldığı kongre çerçevesinde toplamda 741 bildiri sunulurken, Trakya Üniversitesi’nden 14 bilim insanı, 18 bildiri ile kongreye bilimsel katkı sağladı.

Kongre çerçevesinde Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, Prof. Dr. Nebi Mehdiyev, Prof. Dr. Ahmet Günşen, Doç. Dr. Nurten Çetin, Doç. Dr. Bülent Yıldırım, Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet, Dr. Öğr. Üyesi Ferhan Kırlıdökme Mollaoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bayraktar, Kutalmış Bayraktar, Dr. Öğr. Üyesi Şahin Kılıç, Dr. Öğr. Üyesi Nursel Dinler, Arş. Gör. Dr. Emin Ünsal ve Öğr. Gör. Burak İşçimen bildirileri ile kongrede yer aldı.

Sunum ve bildirileriyle kongreye bilimsel anlamda önemli katkılar sağlayan Trakya Üniversitesinin tüm hocalarına teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Üniversitemizi her zaman ve her konuda olduğu gibi Azerbaycan’da düzenlenen 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nde de başarıyla temsil ettik. Hocalarımızın sunduğu toplam 18 bildiri, çok farklı konularda ufuk açıcı nitelikteydi. Paylaşılan bilgiler, dinleyen tüm katılımcılara önemli faydalar sağladı. Kongreye en çok sayıda bildiriyle katkı veren üniversitelerden biri olan Trakya Üniversitemizin tüm hocalarıma gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

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