Hükümlü firari polis denetimine takıldı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne'nin Keşan ilçesinde 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol üzerinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şüpheli O.B'nin UYAP sorgusunu yapan ekipler, şahsın 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğunu ve bir 'evden hırsızlık' olayının şüphelisi olarak arandığını belirledi.

Emniyete götürülen O.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.