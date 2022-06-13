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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne’de ilk kez bir hastaya “kemik iliği nakli” yapıldı

İHA

Edirne’de ilk kez bir hastaya “kemik iliği nakli” yapıldı

Trakya bölgesi ve Balkanlar’ın sağlık alanında öncü kuruluşlarından olan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, bir ilke daha imza atarak, tedavisi süren bir hastaya ilk kez kemik iliği nakli gerçekleştirildi.
Sağlık alanında yeniliklerine devam eden Trakya Üniversitesi Hastanesi, hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Son teknolojiye sahip tıbbi cihazlar ve güçlü akademik kadrosuyla ülkesine ve Balkanlar’a nitelikli ve kaliteli sağlık hizmeti veren Trakya Üniversitesi Hastanesi, bünyesinde kurulan “Kemik İliği Nakli Merkezi” ile hastalarına sağlık hizmet sunmaya başladı. Edirne'de, ilk ve tek kemik iliği nakil merkezi konumunda olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak faaliyetlerine başlayan Trakya Üniversitesi Hastanesi Kemik İliği Nakli Merkezi’nde, başarıyla gerçekleştirilen kök hücre naklinin ardından bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Nakil sonrası tedavi süreci tamamlanan ve yeniden sağlığına kavuşan hasta, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Trakya Üniversitesi Hastanesi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Tezel, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Onur Kırkızlar, Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlu Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Elif Gülsüm Ümit, Transfüzyon Merkezi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Tuğcan Alp Kırkızlar ve öğretim elemanları ile merkez çalışanları katıldı.

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Demir, kemik iliği çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Trakya Üniversitesinde ilik nakline yönelik yapılan çalışma ve emeğin meyvelerini vermeye başladığını söyleyen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, “İlk kemik iliği nakli tedavisini başarıyla gerçekleştirmenin haklı sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik ortamında ilk kemik iliği nakli tedavimizi başarıyla gerçekleştirerek hastamızı sağlığına kavuşturduk. Bir hayali daha sizlerle birlikte gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Rektörlüğümüz, Başhekimliğimiz ve Dekanlığımız başta olmak üzere emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Onur Kırkızlar, Trakya Üniversitesi Hastanesi’nde İlk Kemik İliği Nakli Gerçekleştirildi Hastamızı sağlığına kavuşturmak için çalışıyoruz. Kemik İliği Nakli Merkezini de bu doğrultuda atılan önemli adımlardan biri olarak görebiliriz. Sağlık hizmetine erişimi, hizmet sunumunun kalitesini ve etkinliğini artırmak için tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten hasta Süleyman Özkapı da bu süreçte kendisinden desteğini esirgemeyen tüm doktorlara ve çalışanlara teşekkür ederek merkezin tedavi olmayı bekleyen tüm hastalara şifa olmasını diledi.
Bilgilendirme toplantısı, toplu fotoğraf çekimi ve taburcu işlemleri öncesi hasta ve hasta yakınları için pasta kesilmesi ile sona erdi.

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