Yunan unsurları sınırda göçmenlere ateş açtı: 1 ölü

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Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE sınırında, Yunanistan güvenlik güçlerinin silahla ateş açması sonucu Afganistan uyruklu 1 kaçak göçmen hayatını kaybetti.

Olay, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Yunanistan sınırındaki Alibey köyünde meydana geldi. İddiaya göre, sınırı kaçak geçmek isteyen bir grup Afganistan uyruklu göçmene, Yunanistan tarafındaki güvenlik güçlerince ateş açıldı. 8 kişilik grup içinde bulunan 1 kişi, ağır yaralandı. Olayın duyulması üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri tarafından alınan yaralı göçmen, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Afgan göçmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2022-06-13 16:14:47



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