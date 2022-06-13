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Genel Müdür İbiş: UNESCO'da en çok unsuru bulunan 4'üncü ülkeyiz

DHA

Genel Müdür İbiş: UNESCO'da en çok unsuru bulunan 4'üncü ülkeyiz


Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, kültürel mirasın en önemli alanlarından birisinin 'Somut Olmayan Kültürel Miras' olduğunu belirterek, "Yapmış olduğumuz yoğun çalışmalar ve temaslar neticesinde 21 kadim kültürel değerimizi UNESCO listelerine kaydettirerek, UNESCO listelerinde en çok unsur bulunan 4'üncü ülke olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, Edirne Valiliği himayelerinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali başladı. 23 şehirden 49 sanat dalında 51 sanatçının ağırlandığı festivalin açılışı Edirne Valiliği önünde toplanan kortejin yürüyüşüyle başladı. Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde kurulan festival alanındaki törene Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Festivalin açılışında konuşan Okan İbiş, el sanatlarının üretildiği toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtan değerli öğeleri olduğunu söyledi. İbiş, "Nesilden nesile, ustadan çırağa aktarılarak günümüze kadar ulaşan özlemlerin, sevgilerin, beklentilerin, dileklerin, somut anlatımların aynı zamanda tarihimiz ve kültürümüz hakkında bilgiler yansıtan değerlerimizi gözler önüne seren, üretildiği çağa dair bilgiler sunan önemli miraslarımızdır. Değerlerin yaşatılmasının en temel şartı o kültürün uygulayıcısı ve aktarıcılarını korumak ve yaşatmaktır" diye konuştu.
'UNESCO LİSTELERİNDE EN ÇOK UNSURU BULUNAN DÖRDÜNCÜ ÜLKEYİZ'
Kültürel mirasın en önemli alanlarından birisinin 'Somut Olmayan Kültürel Miras' olduğunu ifade eden İbiş, şöyle konuştu:
"UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası'nın korunması sözleşmesinin ülkemizdeki icracı birimi olan genel müdürlüğümüz somut olmayan kültürel miras unsurlarımızın UNESCO aracılığıyla tüm dünyaya tanıtılmasına ve insanlığın ortak miras olmasına yönelik çalışmalar yürütmekte, yaptığımız bu çalışmalarla UNESCO nezdinde örnek ülkelerden biri olarak gösterilmekteyiz. Yapmış olduğumuz yoğun çalışmalar ve temaslar neticesinde 21 kadim kültürel değerimizi UNESCO listelerine kaydettirerek, UNESCO listelerinde en çok unsur bulunan 4'üncü ülke olmanın gururunu yaşıyor, unsur sayısını her geçen yıl artırdığımızı belirtmek istiyorum. Hepinizin de bildiği üzere Kırkpınar yağlı güreş festivali Edirne ilimizden UNESCO somut olmayan kültürel miras temsilcisine ülkemiz adına kaydettirmek suretiyle tüm dünyaya duyurulmuştur. Bizler uluslararası platformlarda yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde kültürel mirasımızın görkemli örneklerinin dünyaca tanınmasını ve insanlığın ortak mirası olmasını, geleneksel unsurlarımızı tanımak ve deneyimlemek isteyen yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlayarak kültürler arası diyaloğu güçlendirmenin yanı sıra kültür ekonomisine de katkılar sağlıyoruz."
'EL SANATLARI KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASINDA HAYATİ ÖNEME SAHİP'
Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık da, Edirne'nin tarihi ve kültürüyle başkentlik yapmış kadim bir şehir olduğunu belirterek, "Şehrimizin bu potansiyelini her geçen gün daha ileriye taşımak için de bu tarz etkinliklerin, bu tarz büyük organizasyonların önemi olduğuna inanıyoruz. Milli kültür mirasımızın korunması, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılması açısından el sanatları hayati derecede öneme haizdir. Bu noktada hepimizin üzerine düşen çok önemli sorumluluklar bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle bu yıl ilk defa Edirne'de icra edilen bu etkinliğimizle de beraber yaklaşık 23 şehirden 49 geleneksel el sanatlarında 51 sanatçıyı burada misafir etmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Tüm Edirneli hemşerilerimizi yine bir vesileyle Edirne'de olacak misafirlerimizi bu güzel festival kapsamında açılan stantları. bu el sanatlarını tanımaya, çocuklarıyla tanıştırmaya, öğrenmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-06-13 20:03:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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