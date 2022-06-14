Edirne'de iş yerinin kurşunlanması kamerada



Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, bazı iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si, tutuklandı. Bir iş yerinin kurşunlandığı anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak', 'tefecilik', 'ihaleye fesat karıştırma', 'yağma-gasp', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme' soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı çalışma başlattı. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonlarda 11 kişi yakalandı, şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Kentte son günlerde bazı iş yerleri ve otoparkın kurşunlanmasıyla ilgili yapılan çalışmada da çok sayıda güvenlik kamerası kaydı incelenmeye alındı. Şüphelilerin, daha önce operasyon düzenlenen ve 6 kişinin tutuklandığı grubun üyesi oldukları belirlendi. Polis, adreslere düzenlediği operasyonlarda, aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, savcılıktan serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan diğer şüphelilerden Türkün D. ile Özgür S. tutuklandı, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir iş yerinin kurşunlandığı anların ise güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2022-06-14 12:30:43



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