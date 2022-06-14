Yunanistan´a kaçmaya çalışan 2 PKK şüphelisine tutuklama

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan 2 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından dün 1'inci derece askeri yasak bölgedeki kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelileri N.K. ve B.K., yakalandı. Jandarma ekiplerine teslim edilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-06-14 16:41:36



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