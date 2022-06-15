Tarihin en eski mesleğinde işsiz yok ama çırak yetişmiyor, 10 yıl sonra yok olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihin en eski mesleğinde işsiz yok ama çırak yetişmiyor, 10 yıl sonra yok olacak

İHA

Tarihin en eski mesleğinde işsiz yok ama çırak yetişmiyor, 10 yıl sonra yok olacak

Tarihin en eski meslekleri arasında gösterilen ve günümüzde teknolojiye direnen çömlekçilik, çırak yetişmediği için yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Toprağa şekil veren çömlek ustası, çırak yetişmemesinden dert yandı.
Edirne’de düzenlenen Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali’nde, eserlerini vatandaşların beğenisine sunan çömlek ustası Selim Çolak, çömlek yapımı gerçekleştirip, vatandaşlara sanatı hakkında bilgiler verdi.
Killi toprağı elleriyle yoğurup şekil veren başta çömlek olmak üzere vazo gibi el emeği ürünler üreten 60 yıllık çömlek ustası Selim Çolak, 10 yıl sonra bu mesleği yapacak usta bulunmayacağını belirterek, çırak yetişmemesinden dert yandı.
Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden atalarının asırlar önce yapmaya başladığı çömlekçilik mesleğini şimdi kendisinin sürdürdüğünü anlatan Çolak, çömlekçilik mesleğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.
Çömlek ustası Çolak, çırak yetişmediği için el ile üretilen çömleklerin yerini fabrikalarda üretilen ürünlerin alacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

15 yaşındaki hırsızı parmak izleri ele verdi
YEREL HABERLER 15 yaşındaki hırsızı parmak izleri ele verdi
Edirne'de dalgalara kapılan genç boğuldu
YEREL HABERLER Edirne'de dalgalara kapılan genç boğuldu
Enez'de denize giren genç boğuldu
YEREL HABERLER Enez'de denize giren genç boğuldu
Yunan unsurlarının kurşunuyla ölen göçmenin arkadaşları, o anları anlattı
YEREL HABERLER Yunan unsurlarının kurşunuyla ölen göçmenin ...
Keşan´da yağmur, hayatı olumsuz etkiledi (2)
YEREL HABERLER Keşan´da yağmur, hayatı olumsuz etkiledi (2)
Yunanistan´a kaçmaya çalışan 2 PKK şüphelisine tutuklama
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçmaya çalışan 2 PKK şüphelisine ...
Keşan´da yağmur, hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Keşan´da yağmur, hayatı olumsuz etkiledi
Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı kutlandı
Edirne'de iş yerinin kurşunlanması kamerada
YEREL HABERLER Edirne'de iş yerinin kurşunlanması kamerada
İşyerlerini ve otoparkları kurşunlayan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER İşyerlerini ve otoparkları kurşunlayan 2 kişi ...
Hem üzerinde hem de evinde sentetik ecza yakalandı
YEREL HABERLER Hem üzerinde hem de evinde sentetik ecza yakalandı
Geleneksel el sanatları Edirnelilerle buluştu
YEREL HABERLER Geleneksel el sanatları Edirnelilerle buluştu
Genel Müdür İbiş: UNESCO'da en çok unsuru bulunan 4'üncü ülkeyiz
YEREL HABERLER Genel Müdür İbiş: UNESCO'da en çok unsuru bulunan ...
Yunanistan sınırda silahla dehşet saçtı: 1 göçmen hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yunanistan sınırda silahla dehşet saçtı: 1 göçmen ...
Yunan unsurları sınırda göçmenlere ateş açtı: 1 ölü/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Yunan unsurları sınırda göçmenlere ateş açtı: 1 ölü/ ...
Şehrin göbeğinde ateş eden şahıs, kaçarken bekçilere yakalandı
YEREL HABERLER Şehrin göbeğinde ateş eden şahıs, kaçarken bekçilere ...
Servis denetiminde kemer takan örnek öğrencileri polisler ödüllendirdi
YEREL HABERLER Servis denetiminde kemer takan örnek öğrencileri ...
Yunan unsurları sınırda göçmenlere ateş açtı: 1 ölü
YEREL HABERLER Yunan unsurları sınırda göçmenlere ateş açtı: 1 ölü
Edirne’de ilk kez bir hastaya “kemik iliği nakli” yapıldı
YEREL HABERLER Edirne’de ilk kez bir hastaya “kemik iliği nakli” ...
Hükümlü firari polis denetimine takıldı
YEREL HABERLER Hükümlü firari polis denetimine takıldı
Yunanistan’dan itilen kaçak göçmenler vatandaş telefonuna yansıdı
YEREL HABERLER Yunanistan’dan itilen kaçak göçmenler vatandaş ...
Bulgar turistler Edirne’de alışveriş için sıraya girdi: Bagajlar doldu taştı Leva 9 buçuk liraya dayandı: Bulgar turistler Edirne’ye akın etti
YEREL HABERLER Bulgar turistler Edirne’de alışveriş için sıraya ...
Eğlence mekanında 3 kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Eğlence mekanında 3 kişiyi bıçaklayan şüpheli ...
Akademisyenler Bakü’de bir araya geldi
YEREL HABERLER Akademisyenler Bakü’de bir araya geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.