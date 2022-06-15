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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya’da yıllık 180 bin ton ham yağ üretimi yapılıyor

İHA

Trakya’da yıllık 180 bin ton ham yağ üretimi yapılıyor

Trakya Birlik Entegre Üretim Tesisinde yıllık 180 bin ton ayçiçeği işlenip yağ elde edilerek tüketicinin kullanımına sunuluyor.
Trakya Birlik Entegre Üretim Tesisinde ayçiçeği yağı 7 gün 24 saat aralıksız olarak devam ediyor. Toplam 105 alım noktasındaki kooperatif ortaklarından mubayaa edilen ayçiçek tohumu tırlar ile tesise sevk ediliyor. Tohumlardan alınan numunelerin analizleri yapılıp içlerindeki yabancı maddeler tespit edildikten sonra elde edilecek ham yağ oranı hesaplanıyor. 16 çelik 4 adet ise sac silosuna sahip olan tesiste 36 bin tonluk yağlık ayçiçeği stoklanıyor. Günlük 600 ton ayçiçeği işleme kapasitesine sahip olan tesiste yaklaşık 240 ton ham yağ, ortalama ise 280 ton küspe elde ediliyor. Kabuğundan ayrıştırma işlemi yapılan yaklaşık 70 ton ayçiçeğinin kazanlarda yakılması sonucu yakıt elde ediliyor. Tesisin buhar ihtiyacının yüzde 60’ı ise bu yakıttan karşılanıyor. Rafinasyon işlemi gerçekleştirilen yağlar ambalajlandıktan sonra yurtiçi ve yurt dışına sevk ediliyor.

“Yıllık 36 bin ton ayçiçek stoklama kapasitesine sahip”
Trakya Birlik Entegre Yağ Üretim Tesislerinde her yıl 180 bin ton ham yağ üretildiğini ifade eden Trakya Birlik Entegre Tesis Müdürü Erkan Ünal, “Tekirdağ Trakya Birlik Entegre Yağ Üretim Tesislerinde bulunuyoruz. Burada yıllık 180 bin ton yağlık ayçiçek tohumu işlenerek ham yağ elde ediliyor ve daha sonra rafinasyon işlemi yapılarak içinde bulunduğumuz tesiste dolum ve ambalajlanması gerçekleştiriliyor. Tesisimizde günlük 600 ton ayçiçek kırma ve rafinasyon kapasitesine ayrıca yıllık 36 bin ton ayçiçek stoklama kapasitesine sahibiz. Tesisimizde üretime 7 gün 24 saat devam ediyoruz. Üretimde ve stokta herhangi bir sıkıntımız bulunmamaktadır. Ortaklarımızdan aldığımız yağlık ayçiçeği tohumunu en iyi şekilde değerlendirerek istenilen fiyatta ve kalitede de tüketicinin kullanımına sunuyoruz” dedi.

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