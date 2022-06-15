Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne'nin Meriç ilçesi yakınlarında yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçma hazırlığındayken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, hudut askerleri Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları devriye esnasında durumundan şüphelenen 1 şahsı gözaltına almıştı. Hudut askerleri tarafından Karakola götürüldükten sonra kimlik tespiti yapılan şüphelinin FETÖ bağlantısının olduğunu tespit edilmesi üzerine şahsı gözaltına almıştı. FETÖ şüphelisi, görevinden ihraç edilmiş yarbay E.H. gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.