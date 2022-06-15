Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı

DHA

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı


Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay E.H. tutuklandı.
Güvenlik güçleri, geçen hafta Meriç ilçesinde 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski yarbay E.H.'yi yakaladı. E.H., jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.H., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
2 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Öte yandan güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.K. ve A.G.´yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların yapılan incelemede FETÖ şüphelisi oldukları tespit edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-06-15 20:47:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski ...
Hudut kartalları 2 FETÖ şüphelisini sınırda kaçamadan yakaladı
YEREL HABERLER Hudut kartalları 2 FETÖ şüphelisini sınırda kaçamadan ...
Yeni mahsul buğday borsada
YEREL HABERLER Yeni mahsul buğday borsada
Son yağışlar Edirneli çiftçiyi sevindirdi Yağışlar çiftçiye umut oldu
YEREL HABERLER Son yağışlar Edirneli çiftçiyi sevindirdi Yağışlar ...
Edirne’de üniversite öğrencilerinin mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER Edirne’de üniversite öğrencilerinin mezuniyet sevinci
Trakya’da yıllık 180 bin ton ham yağ üretimi yapılıyor
YEREL HABERLER Trakya’da yıllık 180 bin ton ham yağ üretimi ...
Kuraklık sebebiyle dibi gören Tunca Nehri’nin seviyesi yağışlarla 5 kat arttı
YEREL HABERLER Kuraklık sebebiyle dibi gören Tunca Nehri’nin ...
Edirne'de lavanta turizmi; otellerde yer kalmadı
YEREL HABERLER Edirne'de lavanta turizmi; otellerde yer kalmadı
Tarihin en eski mesleğinde işsiz yok ama çırak yetişmiyor, 10 yıl sonra yok olacak
YEREL HABERLER Tarihin en eski mesleğinde işsiz yok ama çırak ...
15 yaşındaki hırsızı parmak izleri ele verdi
YEREL HABERLER 15 yaşındaki hırsızı parmak izleri ele verdi
Edirne'de dalgalara kapılan genç boğuldu
YEREL HABERLER Edirne'de dalgalara kapılan genç boğuldu
Enez'de denize giren genç boğuldu
YEREL HABERLER Enez'de denize giren genç boğuldu
Yunan unsurlarının kurşunuyla ölen göçmenin arkadaşları, o anları anlattı
YEREL HABERLER Yunan unsurlarının kurşunuyla ölen göçmenin ...
Keşan´da yağmur, hayatı olumsuz etkiledi (2)
YEREL HABERLER Keşan´da yağmur, hayatı olumsuz etkiledi (2)
Yunanistan´a kaçmaya çalışan 2 PKK şüphelisine tutuklama
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçmaya çalışan 2 PKK şüphelisine ...
Keşan´da yağmur, hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Keşan´da yağmur, hayatı olumsuz etkiledi
Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı kutlandı
Edirne'de iş yerinin kurşunlanması kamerada
YEREL HABERLER Edirne'de iş yerinin kurşunlanması kamerada
İşyerlerini ve otoparkları kurşunlayan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER İşyerlerini ve otoparkları kurşunlayan 2 kişi ...
Hem üzerinde hem de evinde sentetik ecza yakalandı
YEREL HABERLER Hem üzerinde hem de evinde sentetik ecza yakalandı
Geleneksel el sanatları Edirnelilerle buluştu
YEREL HABERLER Geleneksel el sanatları Edirnelilerle buluştu
Genel Müdür İbiş: UNESCO'da en çok unsuru bulunan 4'üncü ülkeyiz
YEREL HABERLER Genel Müdür İbiş: UNESCO'da en çok unsuru bulunan ...
Yunanistan sınırda silahla dehşet saçtı: 1 göçmen hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yunanistan sınırda silahla dehşet saçtı: 1 göçmen ...
Yunan unsurları sınırda göçmenlere ateş açtı: 1 ölü/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Yunan unsurları sınırda göçmenlere ateş açtı: 1 ölü/ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.