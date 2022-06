Turist akınına uğrayan Edirne'de esnafa oda başkanından "fiyat tarifesine uyun" çağrısı Covid-19 salgınıyla mücadele döneminde zor günler yaşayan kent esnafı bu yazdan umutlu

Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Edirne'de gurbetçilerin de gelmeye başlamasıyla birlikte hareketlilik artarken, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurk'tan esnafa fiyat tarifelerini görünür yere asmaları ve tarifede yazan gramaja uymaları çağrısı geldi.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Edirne hareketli günler yaşamaya başladı. Festivaller ve etkinliklerin dolu dolu yaşandığı kente turist akını yaşanırken, gurbetçilerin de gelmeye başlamasıyla hareketlilik arttı. ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, esnafa fiyat tarifesi konusunda dikkatli davranmaları çağrısında bulundu. Fiyat tarifelerini görünür bir yere asmaları, tarife ve gramajlara uymaları yönünde çağrıda bulunan Zıpkınkurt, turistlerin ve gurbetçilerin daha güvenli alışveriş yaparak iyi hizmet alabilmeleri için bunlara özen gösterilmesi gerektiğine değindi.



"Edirne en hareketli günlerini yaşıyor"

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra gurbetçilerin de gelmeye başladığını söyleyen Zıpkınkurt, Bulgar ve Yunan turistlerin hem alışveriş yaptığını hem de kentte yemek yediğini belirtti. Gelen misafirlerin genelde fiyat tarifelerine bakarak hareket ettiğini söyleyen Zıpkınkurt, "Bu yüzden bunların görünür olması lazım. Gramajların da eksik olmaması lazım. Dolayısıyla fiyat tarifelerine ve gramajlara uymaları halinde turistler ve gurbetçiler daha güvenli alışverişlerini yapacak ve hizmet alacaklar. Bundan da mutlu olacaklar. Bu mutluluklarını dostları ve arkadaşlarıyla paylaşacaklar. Bu da Edirne’ye daha fazla turist gelmesi demek olacak" şeklinde konuştu.

Edirne'de yaz sezonunun başlamasıyla birlikte hareketliliğin arttığını söyleyen ciğerci esnafı Uğurcan İmrak, şehir dışından ve ülke dışından gelen turistlerin, Bulgar müşterilerin ve Kapıkule'den giriş yapan gurbetçilerin de esnafın yüzünü güldürdüğünü belirtti.



"Fiyat tarifesi konusunda da hassas davranıyoruz"

Fiyat tarifesi konusunda da hassas davrandıklarını söyleyen İmrak, "Gurbetçiler geldiğinde arabalarını güvenlikli otoparka bırakmak istiyorlar. Yemek yedikleri yerde fiyat tarifelerinin görünür yerde olmasına dikkat ederek ona göre hareket etmek istiyorlar. Biz de bu durumda kendimizi onların yerine koyarak hareket ediyoruz. Fiyat tarifelerimiz odamızın verdiği tarifedir. Hepsi görünür yerdeler. Kendileri yiyip içeceği ürünlerin hesabını rahat şekilde yapabiliyorlar" dedi.



"Her hafta buraya geleceğim"

Bulgaristan'dan gezmeye gelen Dimitar Stamova, "Edirne çok güzel, her hafta geliyorum. Pazar, alışveriş, baklava, dondurma hepsi çok güzel. Tava ciğer çok seviyorum. Her hafta buraya geleceğim" diye konuştu.

Bulgaristan'dan alışverişe gelen Stella Stamova, Edirne'yi çok sevdiğini söyledi. Türk mutfağını çok beğendiğini ifade eden Stamova, baklava alıp tava ciğer yediğini belirtti.

İstanbul'dan gelen ve Edirne'yi çok beğendiğini söyleyen Atilla Özdoğan, esnafın çok iyi, ilgili ve güler yüzlü olduğunu belirterek, tava ciğerin tadı ve lezzetinin bambaşka olduğuna değindi.

