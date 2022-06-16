Kırkpınar öncesi minik pehlivanlara Edirne esnafından moral yemeği

Kırkpınar Yağlı Güreşleri hazırlıkları çerçevesinde Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde işletmecilik yapan bölge esnafı bir araya gelerek, er meydanına hazırlanan minik pehlivanlara, moral ve motivasyon yemeği etkinliği düzenledi.

Edirne’de 123 Temmuz 2022’de bu yıl 661.’si düzenlenecek 'Kırkpınar Yağlı Güreşleri' er meydanında Kırkpınar’a çıkacak olan 18 yaş altı boylarda güreşen minik ve yıldız pehlivanlara, Karaağaç Mahallesi esnafından imece usulü moral yemeği verildi.



Birol Salçın: "Bu çocuklar bizim geleceğimiz"

Karaağaç Mahallesi’nde işletmecilik yapan bir grup esnaf adına konuşan Birol Salçın, "Karaağaçlı esnaf arkadaşlarla birlikte Kırkpınar arifesinde minik ve yıldız yaş grubu pehlivanlarımıza, birkaç esnaf arkadaş bir araya gelip bu fikrimize katıldı, herkes naçizane bir şeyler yaparak, kardeşlerimize Kırkpınar öncesi bir moral yemeği vermek istedik. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Bu çocuklar ağır bir spor yapıyorlar, morale ihtiyaçları var. Bu vesile ile biz burada bir kartopu başlattık. Umarım diğer esnaf arkadaşlarımıza, iş insanlarımıza, kurumlarımıza, oda başkanlarımıza, güreş sevdalısı insanlarımıza bir örnek teşkil eder. Bu çocuklarımıza bu tip etkinliklerle moral verilir" dedi.



"Tek temennimiz çocuklarımıza sahip çıkılması"

Tek temennilerinin çocuklarımıza sahip çıkmak olduğunu ifade eden Salçın, "Ata sporumuz olan güreşi icra ediyorlar. Gerçekten minicik yürekleri ile çok ağır bir spor icra ediyorlar. Bize destek olmak yakışır. Umarım onlara da moral olmuştur. Hepsi başarılı çocuklar. Piyasa güreşi dediğimiz yerel güreşlere gidiyorlar. Kırkpınar’a hazırlanıyorlar. Çok başarılılar, Edirne’mizi temsil ediyorlar. Edirne’nin adını oralarda kürsülerde söyletiyorlar. Biz onlardan razıyız, Allah yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.



"Edirne’yi onurlandırmak istiyoruz"

Minik pehlivanlarda, kendilerine verilen destekten ve moral yemeğinden dolayı Karaağaç Mahallesi esnaflarına teşekkür ettiklerini belirterek, en büyük hayallerinin Kırkpınar’da kürsüler yaparak, Edirne’yi onurlandırmak olduklarını söyledi.

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