Edirne'de lavanta günleri başladı

Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından bu yıl 5'ncisi düzenlenen Lavanta Tarla Günleri düzenlenen etkinlikle başladı. Çevre illerden vatandaşların da katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, mor açan tarlalarda vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekildiler.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından bu yıl 5'nci Lavanta Tarla Günleri düzenlendi. Etkinliğe Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Tarımsal Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, kurum müdürleri, davetliler ve vatandaş katıldı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Adnan Tülek, Edirne´de tıbbi aromatik bitkilerin adaptasyon çalışmalarının yürütüldüğünü belirterek, "Bu bitkilerden bir tanesi de lavanta olup, bölgemizde 2015 yılında çalışmalara başlanmış ve ekim alanları giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Enstitümüz ile Bulgaristan´ın Stara Zagora iline bağlı Kazanlık´ta bulunan gül, tıbbi ve aromatik bitkiler araştırma enstitüsü arasında işbirliği anlaşması imzalanmış ve bu kapsamda enstitüden lavanta çeşitleri temin edilerek üretim alanında damızlık bahçesi olarak yetiştirilmektedir. Lavantanın kullanım alanı dikkate alındığında hasat sonrası elde edilen uçucu yağ, kozmetik, parfüm ve eczacılık sektöründe kullanılmakta, hasat öncesinde de çok kıymetli balı elde edilmektedir. Bölgemizde lavanta marjinal tarım alanlarında değerlendirilerek kırsalda ekonomiye katkı sağlanması planlanmaktadır. Ayrıca bölgemizde özel sektör tarafından muhtelif türlerde tıbbi ve aromatik bitki türleri bahçeleri de tesis edilmeye başlamıştır. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde Karaağaç lokasyonunda tıbbi aromatik ve boya bitkileri bahçesinde hali hazırda 60´ın üzerinde tür bulunmakta olup, bunların sayısı her geçen gün artmaktadır. Edirne ilinde bu türlerin adaptasyon çalışmaları ve üretimi yapılarak ekonomiye katkı sağlaması planlanmaktadır" dedi.

'TURIZME ÇOK BÜYÜK KATKISIVAR'

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık da lavantanın turizme çok büyük katkısı olduğunu söylerek, "Her geçen gün Anadolu´da ve Trakya bölgesinde ekildiğini görüyoruz. Bunun sadece tarımsal anlamda bir sonucu yok. Turizme de çok büyük katkısı var. Artık fotoğrafçılık sanatının bir enstrümanı haline gelmiş durumda. Biz de turizm açısından önemli bir kent olduğumuz için turizmin bir parçası haline getirmeyi değerlendiriyoruz. Özellikle Karaağaç´ta yeni oluşturulan bahçenin bu konuda çok ziyaretçi çekeceğini, sosyal medyada çekilen fotoğrafların yayılacağına inanıyoruz. Edirne, tarımsal üretim açısından çok önemli bir şehir. Tarımsal üretimi, gelişimi öncelikli konularımız arasında yer alıyor. Bu çalışmaların içerisinde tarımsal ürünlerin çeşitliliğini artırmamız gerektiğini görüyoruz. Burada yapılan çalışma o anlamda da kıymetlidir. Çiftçimizin daha fazla gelir elde edebileceği alternatif ürün de lavantadan bekliyoruz. Bunun hem turizm, hem de tarım alanında çok önemli sonuçlarını şehirde paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

İLK HASAT YAPILDI

Konuşmaların ardından Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Belediye Başkanı Recep Gürkan, ellerine aldıkları makaslarla lavantaları kesip sepete toplayarak ilk hasattı başlattı. Ardından lavanta yağının nasıl çıkarıldığı hakkında Enstitü Müdürü Tülek tarafından sunum yapıldı. Çalınan müzik eşliğinde ikramların ardından lavanta günlerine katılanlar, doğal stüdyo haline dönen mor tarlalarda bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

Etkinliğe Tekirdağ´dan katıldığını söyleyen Sema Daldal, "Lavantaları gördük. Biz de lavanta işine girmek istiyoruz. O yüzden araştırma yapıyoruz. Üretici olmak istiyoruz" dedi.

Etkinlikte lavanta üreticisi olmak istediğini belirten Ege Tolgay, "Tekirdağ´dan geliyoruz. Biz de ekim yapmak istiyoruz. Çiftçi değilim, ilk defa yapacağım. Burasını da etkinliği de güzel bulduk. Şu anda eğleniyoruz" diye konuştu.

Edirne'de 3 gün sürecek 5´nci Lavanta Tarla Günleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleneceği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ

2022-06-16 20:15:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.