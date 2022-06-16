Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıskalı Türkleri için program düzenlendi

Ukrayna'dan tahliye edilen ve Edirne Selimiye Kız Öğrenci Yurdu’nda misafir edilen Ahıska Türkleri için program düzenlendi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle tahliye edilen ve Edirne Selimiye Kız Öğrenci Yurdu misafir edilen Ahıska Türkleri için program düzenlendi. Programda dualar edildi, bazı Ahıskalı Türklerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.



“Her zaman yanınızda olacağız”

Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, her zaman Ahıska Türklerinin yanında olduklarını belirterek, “Yanınızda olduk olmaya devam edeceğiz. Allah nasip ederse bundan sonraki süreçte de sizle beraber olacağız. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları var siz de takip ediyorsunuz. Bize verilen talimatları yerine getirmeye çalışıyoruz. Dualarımızda, gönüllerimizde sizlerle tekrar öz vatanınıza hoş geldiniz” dedi.

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