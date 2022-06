Ulus Pazarı Bulgar turistlerin akınına uğradı Bulgar turistler 'Sosyete Pazarı'na akın etti

Bulgaristan para birimi levanın değer kazanmasıyla Edirne Ulus Pazarı'na gelen Bulgar turistler, kent merkezinde büyük yoğunluk oluşturdu.

Bulgaristan vatandaşları sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne’ye Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarından giriş yaparak alışveriş için Ulus Pazarı'na akın etmeye başladı. Kendi otomobilleri ve tur otobüsleriyle gelen turistler kentteki alışveriş merkezi ve pazarları doldurdu. Edirne’de her hafta Cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'na Bulgar turistler yoğun ilgi gösterdi. Kentte oluşan yoğunluktan dolayı adım atacak yer kalmadı. Otoparklar dolup taşarken cadde ve sokaklarda çok sayıda Bulgaristan plakalı araç trafiği yaşandı. Gıdadan giyime tüm ihtiyaçlarını kentte kurulan ulus pazarı ve alışveriş merkezlerinden karşılayan turistler bagajlarını doldurup ülkelerine geri döndü. Kent esnafı ise oluşan yoğunluktan memnun olduğunu belirtti.



“Fiyatlar çok iyi”

Fiyatlardan memnun olduğunu vurgulayan Servet Necip, hem gezmeye hem de alışveriş yapmak için Edirne’ye geldiğini belirterek, “Fiyatlar çok iyi, çok uygun. Daha uygun fiyatlı alışveriş yapıyoruz. Bütün ihtiyaçlarımızı alıyoruz” dedi.



“Bulgaristan pahalı”

Bulgaristan’ın Plovdiv kentinden gelen Gülnaz İsmail, “Bugün yiyecek, giyecek her şeyimizi aldık fiyatlar çok uygun Bulgaristan pahalı olduğu için insanlar Edirne’ye akın ediyor” şeklinde konuştu



“Hem geziyoruz hem alışveriş yapıyoruz”

Bulgaristan'ın Burgaz şehrinden alışveriş için geldiğini ifade eden Orhan Hüseyin ise, “Selimiye Camii ve diğer bütün tarihi yerleri geziyoruz, alışveriş yapıyoruz, ciğer yiyoruz Edirne’yi seviyoruz. Her şeyden biraz aldık. Fiyatlar çok iyi” diye konuştu.

Bulgaristan'dan gelen turistlerden ve oluşan yoğunluktan memnun olduğunu belirten pazar esnafı ise, gelen turistlerin ucuza ve kaliteli alışveriş yapıp ülkelerine geri dönmelerinin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

