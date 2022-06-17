Bangladeş Büyükelçisi: Edirne'ye üniversite öğrencisi göndermek istiyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bangladeş Büyükelçisi: Edirne'ye üniversite öğrencisi göndermek istiyoruz

DHA

Bangladeş Büyükelçisi: Edirne'ye üniversite öğrencisi göndermek istiyoruz


Olgay GÜLER-Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile bir araya gelen Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, 79 ülkeden yabancı öğrencinin okuduğu üniversitede Bangladeşli öğrencilerin de eğitim fırsatından yararlanması için iş birliğine vardıklarını söyledi.
Banladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Edirne ziyaretinde önce Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile üniversitedeki makamında görüşen Mannan, 2 ülke arasındaki eğitim iş birliğiyle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Büyükelçi Mannan, 79 ülkeden yabancı öğrencinin okuduğu Trakya Üniversitesi'nde, Bangladeşli öğrencilerin de eğitim fırsatından yararlanması için iş birliğine vardıklarını söyledi.
'HEM EĞİTİM HEM TİCARİ İŞ BİRLİĞİ KURMAYI HEDEFLİYORUZ'
Büyükelçi Mannan, hem eğitim hem de ticaret alanında iş birliğini amaçladıklarını belirterek, "Şimdilik ilk temelleri oluşturuyorum, böylelikle ileride inşallah daha fazla iş birliği sağlayacağımızı düşünüyorum. Özellikle üniversiteyle iş birliğine önem veriyoruz. Çünkü Trakya Üniversitesi'nde hiç Bangladeşli öğrenci olmadığını biliyorum. Dolayısıyla 2 ülke arasındaki eğitim iş birliği bu noktada çok önemli. İnşallah öğrencilerimiz buraya gelecek ve kaliteli eğitim alacak böylelikle. İlerleyen süreçte de iş dünyasıyla buluşup ticari anlamda da iş birliği yapmak en büyük hedefimiz" diye konuştu.
'HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ'
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da açıklamasında, "İnşallah üniversite öğrencileri göndermek istiyorlar bize ve üniversiteler arası iş birliği için buradalar. Bizler her türlü yardımı onlara göstermeye söz verdik. Bangladeş bir Müslüman ülke ve D-8'in üyesi. Sayın Büyükelçi'm de çok tecrübeli bu konuda. Türkiye ile Bangladeş arasında ilişkileri güçlendirmek istiyor. Edirne de özellikle araştırarak yaptığı bir tercih. Uluslararası öğrencilerin burada rahat ettiğini öğrenmişler. Biz de her türlü yardıma hazırız, inşallah oradan da güzel kardeşlerimiz eğitim için gelecekler. 79 ülkeden öğrencimiz var, Bangladeş'ten yoktu. İnşallah o da olacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-06-17 16:20:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ulus Pazarı Bulgar turistlerin akınına uğradı Bulgar turistler 'Sosyete Pazarı'na akın etti
YEREL HABERLER Ulus Pazarı Bulgar turistlerin akınına uğradı Bulgar ...
Yunan unsurlarının darbettiği göçmen: Bulamasınlar, diye 50 euro yuttum
YEREL HABERLER Yunan unsurlarının darbettiği göçmen: Bulamasınlar, ...
Edirne'de 55 bin 417 öğrenci karne heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Edirne'de 55 bin 417 öğrenci karne heyecanı yaşadı
Sınırda Bulgar zulmü: Göçmenlerin üzerine köpeklerini saldılar
YEREL HABERLER Sınırda Bulgar zulmü: Göçmenlerin üzerine köpeklerini ...
Prof.Dr. Beksaç: Osmanlı'dan kalma mezar taşları yok olma riski taşıyor
YEREL HABERLER Prof.Dr. Beksaç: Osmanlı'dan kalma mezar taşları yok ...
Prof. Dr. Elipek’ten sel felaketleriyle ilgili dikkat çeken açıklama "Kıyı kesimlerinde de taşkınlara rastlama ihtimalimiz çok yüksek"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Elipek’ten sel felaketleriyle ilgili dikkat ...
Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıskalı Türkleri için program düzenlendi
YEREL HABERLER Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıskalı Türkleri için ...
Afgan uyruklu 209 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi
YEREL HABERLER Afgan uyruklu 209 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek ...
Sınır dışı edilecek göçmenler Edirne’den yola çıktı
YEREL HABERLER Sınır dışı edilecek göçmenler Edirne’den yola çıktı
Edirne’de "Lavanta Tarla Günleri" renkli görüntülerle başladı Edirne'de tarlalar mora boyandı, vatandaşlar fotoğraf çektirme yarışına girdi
YEREL HABERLER Edirne’de "Lavanta Tarla Günleri" renkli görüntülerle ...
Edirne'de lavanta günleri başladı
YEREL HABERLER Edirne'de lavanta günleri başladı
Kırkpınar öncesi minik pehlivanlara Edirne esnafından moral yemeği
YEREL HABERLER Kırkpınar öncesi minik pehlivanlara Edirne esnafından ...
Edirne’de ikisi FETÖ, biri PKK şüphelisi 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne’de ikisi FETÖ, biri PKK şüphelisi 3 kişi ...
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ...
PKK şüphelisi, Yunanistan´a kaçmak isterken yakalandı (2)
YEREL HABERLER PKK şüphelisi, Yunanistan´a kaçmak isterken yakalandı ...
Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapılarındaki teknolojik yatırımlar, güvenliği üst düzeye taşıyor Kapıkule'deki teknolojik imkanlarla kaçakçılık engelleniyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapılarındaki teknolojik ...
Enez’de uğur böceği istilası
YEREL HABERLER Enez’de uğur böceği istilası
PKK şüphelisi, Yunanistan´a kaçmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER PKK şüphelisi, Yunanistan´a kaçmak isterken yakalandı
Turist akınına uğrayan Edirne'de esnafa oda başkanından "fiyat tarifesine uyun" çağrısı Covid-19 salgınıyla mücadele döneminde zor günler yaşayan kent esnafı bu yazdan umutlu
YEREL HABERLER Turist akınına uğrayan Edirne'de esnafa oda ...
Roman havası oynayan kuklaları görenler hayranlıkla izledi
YEREL HABERLER Roman havası oynayan kuklaları görenler hayranlıkla ...
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski ...
Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski ...
Hudut kartalları 2 FETÖ şüphelisini sınırda kaçamadan yakaladı
YEREL HABERLER Hudut kartalları 2 FETÖ şüphelisini sınırda kaçamadan ...
Yeni mahsul buğday borsada
YEREL HABERLER Yeni mahsul buğday borsada

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.