Bangladeş Büyükelçisi: Edirne'ye üniversite öğrencisi göndermek istiyoruz

Banladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Edirne ziyaretinde önce Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile üniversitedeki makamında görüşen Mannan, 2 ülke arasındaki eğitim iş birliğiyle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Büyükelçi Mannan, 79 ülkeden yabancı öğrencinin okuduğu Trakya Üniversitesi'nde, Bangladeşli öğrencilerin de eğitim fırsatından yararlanması için iş birliğine vardıklarını söyledi.

'HEM EĞİTİM HEM TİCARİ İŞ BİRLİĞİ KURMAYI HEDEFLİYORUZ'

Büyükelçi Mannan, hem eğitim hem de ticaret alanında iş birliğini amaçladıklarını belirterek, "Şimdilik ilk temelleri oluşturuyorum, böylelikle ileride inşallah daha fazla iş birliği sağlayacağımızı düşünüyorum. Özellikle üniversiteyle iş birliğine önem veriyoruz. Çünkü Trakya Üniversitesi'nde hiç Bangladeşli öğrenci olmadığını biliyorum. Dolayısıyla 2 ülke arasındaki eğitim iş birliği bu noktada çok önemli. İnşallah öğrencilerimiz buraya gelecek ve kaliteli eğitim alacak böylelikle. İlerleyen süreçte de iş dünyasıyla buluşup ticari anlamda da iş birliği yapmak en büyük hedefimiz" diye konuştu.

'HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ'

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da açıklamasında, "İnşallah üniversite öğrencileri göndermek istiyorlar bize ve üniversiteler arası iş birliği için buradalar. Bizler her türlü yardımı onlara göstermeye söz verdik. Bangladeş bir Müslüman ülke ve D-8'in üyesi. Sayın Büyükelçi'm de çok tecrübeli bu konuda. Türkiye ile Bangladeş arasında ilişkileri güçlendirmek istiyor. Edirne de özellikle araştırarak yaptığı bir tercih. Uluslararası öğrencilerin burada rahat ettiğini öğrenmişler. Biz de her türlü yardıma hazırız, inşallah oradan da güzel kardeşlerimiz eğitim için gelecekler. 79 ülkeden öğrencimiz var, Bangladeş'ten yoktu. İnşallah o da olacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-06-17 16:20:14



