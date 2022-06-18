YKS heyecanı bazı öğrenciler için başlamadan bitti

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde geç kalan öğrenci sınava alınmadı

Edirne’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu bugün gerçekleşirken, sınava geç kalan bir öğrenci okula alınmadı. Okul önünde bir veli araçtan görevlilere sitem ederken, öğrenci araçtan inerek okula koştu.

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk ayağı olan TYT bugün saat 10.15 itibariyle başladı. Aylardır sınava hazırlanan öğrenciler içeride emeklerinin karşılığını almayı beklerken dışarıda ise velilerin ve refakatçilerin heyecanlı bekleyişi gözlendi. Yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleri ile bekleyen veliler, Kur'anı Kerim okudu, dualar etti.



Geç kalan öğrenci sınava alınmadı

Sınav yerine saatler öncesinden gelen öğrenciler, kontrollerin ardından sınav salonlarına alınırken veliler ise okul dışına çıkarıldı. Saat 10.15’te başlayacak sınav için okulların kapıları saat 10.00 itibariyle kapandı. Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir öğrenci, kapıların kapanmasından 6 dakika sonra koşarak sınav yerine geldi ancak kurallar gereği görevliler tarafından içeri alınmadı. Okul dışında bekleyen veliler öğrenciye, ‘Görevlilere sınav kâğıdını göster, içeri girebilmek için biraz daha ısrar et, kapının üzerinden atla’ gibi tavsiyelerde bulundu. Sınav giriş belgesini gösterse de içeri giremeyen öğrenci bir süre okul kapısında bekledikten sonra pes ederek okulun önünden ayrıldı.

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