YKS için yanlış okula gidince yardımına polis koştu



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yanlış okula giden üniversite adayı, polis ekiplerinin yardımıyla 1 dakika kala sınav yerine ulaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, YKS için yanlış sınav merkezine giden üniversite adayının yardımına yetişti. Ekipler, adayı motosiklete alarak, 1 dakika kala sınava gireceği okula yetiştirdi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü´nün sosyal medya hesabından `En zor anlarınızda hep yanınızdayız´ başlığıyla yapılan paylaşımda ise "Gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı'nda yanlış okula giden bir öğrencimiz, Yunus ekiplerimizce sınava girmek için verilen sürenin dolmasına 1 dakika kala sınava gireceği okula yetiştirilmiştir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-06-18 12:56:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.