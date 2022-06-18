YKS için yanlış okula gidince yardımına polis koştu

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yanlış okula giden üniversite adayı, polis ekiplerinin yardımıyla 1 dakika kala sınav yerine ulaştırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, YKS için yanlış sınav merkezine giden üniversite adayının yardımına yetişti. Ekipler, adayı motosiklete alarak, 1 dakika kala sınava gireceği okula yetiştirdi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü´nün sosyal medya hesabından `En zor anlarınızda hep yanınızdayız´ başlığıyla yapılan paylaşımda ise "Gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı'nda yanlış okula giden bir öğrencimiz, Yunus ekiplerimizce sınava girmek için verilen sürenin dolmasına 1 dakika kala sınava gireceği okula yetiştirilmiştir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-06-18 12:56:04
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