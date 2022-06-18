Yanlış okula giden öğrenciyi polisler 1 dakika kala sınava yetiştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yanlış okula giden öğrenciyi polisler 1 dakika kala sınava yetiştirdi

İHA

Edirne'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan öğrencinin yardımına Yunus Timleri yetişti. Zamanla yarışan polis ekipleri, öğrenciyi sınava 1 dakika kala yetiştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Yanlış okula giden öğrenciyi polisler 1 dakika kala sınava yetiştirdi

Edirne'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan öğrencinin yardımına Yunus Timleri yetişti. Zamanla yarışan polis ekipleri, öğrenciyi sınava 1 dakika kala yetiştirmenin mutluluğunu yaşadı.
Edirne'de YKS öncesi yanlış okula giden bir öğrenciye polis ekiplerinden destek geldi. Polis ekipleri tarafından sınava 1 dakika kala yetiştirilen öğrenci, duygu dolu anlar yaşadı. Koşar adımlarla okula giren öğrenci, polislere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de 30 dönüm arpa tarlası küle döndü
YEREL HABERLER Edirne'de 30 dönüm arpa tarlası küle döndü
YKS için yanlış okula gidince yardımına polis koştu
YEREL HABERLER YKS için yanlış okula gidince yardımına polis koştu
YKS heyecanı bazı öğrenciler için başlamadan bitti
YEREL HABERLER YKS heyecanı bazı öğrenciler için başlamadan bitti
Barajsız YKS başladı Trakya’da sınav heyecanı başladı
YEREL HABERLER Barajsız YKS başladı Trakya’da sınav heyecanı başladı
Afla döndüğü üniversiteden 40 yıl sonra mezun oldu
YEREL HABERLER Afla döndüğü üniversiteden 40 yıl sonra mezun oldu
Bangladeş Büyükelçisi: Edirne'ye üniversite öğrencisi göndermek istiyoruz
YEREL HABERLER Bangladeş Büyükelçisi: Edirne'ye üniversite öğrencisi ...
Ulus Pazarı Bulgar turistlerin akınına uğradı Bulgar turistler 'Sosyete Pazarı'na akın etti
YEREL HABERLER Ulus Pazarı Bulgar turistlerin akınına uğradı Bulgar ...
Yunan unsurlarının darbettiği göçmen: Bulamasınlar, diye 50 euro yuttum
YEREL HABERLER Yunan unsurlarının darbettiği göçmen: Bulamasınlar, ...
Edirne'de 55 bin 417 öğrenci karne heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Edirne'de 55 bin 417 öğrenci karne heyecanı yaşadı
Sınırda Bulgar zulmü: Göçmenlerin üzerine köpeklerini saldılar
YEREL HABERLER Sınırda Bulgar zulmü: Göçmenlerin üzerine köpeklerini ...
Prof.Dr. Beksaç: Osmanlı'dan kalma mezar taşları yok olma riski taşıyor
YEREL HABERLER Prof.Dr. Beksaç: Osmanlı'dan kalma mezar taşları yok ...
Prof. Dr. Elipek’ten sel felaketleriyle ilgili dikkat çeken açıklama "Kıyı kesimlerinde de taşkınlara rastlama ihtimalimiz çok yüksek"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Elipek’ten sel felaketleriyle ilgili dikkat ...
Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıskalı Türkleri için program düzenlendi
YEREL HABERLER Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıskalı Türkleri için ...
Afgan uyruklu 209 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi
YEREL HABERLER Afgan uyruklu 209 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek ...
Sınır dışı edilecek göçmenler Edirne’den yola çıktı
YEREL HABERLER Sınır dışı edilecek göçmenler Edirne’den yola çıktı
Edirne’de "Lavanta Tarla Günleri" renkli görüntülerle başladı Edirne'de tarlalar mora boyandı, vatandaşlar fotoğraf çektirme yarışına girdi
YEREL HABERLER Edirne’de "Lavanta Tarla Günleri" renkli görüntülerle ...
Edirne'de lavanta günleri başladı
YEREL HABERLER Edirne'de lavanta günleri başladı
Kırkpınar öncesi minik pehlivanlara Edirne esnafından moral yemeği
YEREL HABERLER Kırkpınar öncesi minik pehlivanlara Edirne esnafından ...
Edirne’de ikisi FETÖ, biri PKK şüphelisi 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne’de ikisi FETÖ, biri PKK şüphelisi 3 kişi ...
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ...
PKK şüphelisi, Yunanistan´a kaçmak isterken yakalandı (2)
YEREL HABERLER PKK şüphelisi, Yunanistan´a kaçmak isterken yakalandı ...
Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapılarındaki teknolojik yatırımlar, güvenliği üst düzeye taşıyor Kapıkule'deki teknolojik imkanlarla kaçakçılık engelleniyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapılarındaki teknolojik ...
Enez’de uğur böceği istilası
YEREL HABERLER Enez’de uğur böceği istilası
PKK şüphelisi, Yunanistan´a kaçmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER PKK şüphelisi, Yunanistan´a kaçmak isterken yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.