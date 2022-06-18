Yanlış okula giden öğrenciyi polisler 1 dakika kala sınava yetiştirdi

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Edirne'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan öğrencinin yardımına Yunus Timleri yetişti. Zamanla yarışan polis ekipleri, öğrenciyi sınava 1 dakika kala yetiştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Edirne'de YKS öncesi yanlış okula giden bir öğrenciye polis ekiplerinden destek geldi. Polis ekipleri tarafından sınava 1 dakika kala yetiştirilen öğrenci, duygu dolu anlar yaşadı. Koşar adımlarla okula giren öğrenci, polislere teşekkür etti.

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