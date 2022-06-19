Lavanta tarlaları doğal stüdyoya döndü, fotoğraf çektirmek için akın ettiler

Edirne’de bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen Lavanta Tarla Günleri'nde, lavanta tarlaları fotoğraf tutkunlarının yeni durağı oldu.

Genelde Isparta ile özdeşleşen lavanta tarlaları Edirne'de fotoğraf tutkunlarının yeni durağı oldu. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçiler, lavanta tarlasını fotoğraf stüdyosuna çevirdi. Vatandaşlar, ‘mor cümbüş' lavanta tarlalarında fotoğraf çekilmek için etkinliğin düzenlendiği alana akın etti.

Uçsuz bucaksız mor tarlalarda lavanta çiçeklerinin yüzde 80'inin üzerinde çiçeklenmesinin ardından önümüzdeki günlerde başlatılacak hasat ile elde edilecek, materyaller yine enstitü bünyesinde bulunan tesislerde lavanta yağı olarak üretilecek.

Lavanta tarlasına fotoğraf çekilmek için geldiğini söyleyen vatandaşlar, huzur bulduklarını belirtti.

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