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Annesini ve evi benzin döküp yaktı Benzin bidonuyla annesini ve evi ateşe verdi

İHA

Annesini ve evi benzin döküp yaktı Benzin bidonuyla annesini ve evi ateşe verdi

Edirne'de cinnet geçiren genç, motosikletinden aldığı benzini annesinin üzerine döktükten sonra evle birlikte ateşe verdi.
Edinilen bilgiye göre olay Talatpaşa Mahallesi Jandarma Mehmet Bahçın Sokakta meydana geldi. Kısa süre önce eşinden boşanan Ü.D. isimli şahıs bir süredir annesi ile birlikte yaşadıkları evi içinde annesi birlikte ateşe verdi. Şahıs motosikletinden bidonla aldığı benzini annesinin üzerine döktükten sonra annesini evle birlikte yaktı. Mahalle sakinleri şahsın aynı zamanda annesine sürekli şiddet uyguladığını da belirttiler. Şahıs motosikletinden aldığı benzini annesinin üzerine ve eve döküp yaktıktan sonra, evden ayakkabısız bir şekilde çıkıp mahalle sakinlerine “Annemi de evi de yaktım, hadi gidin de kurtarın” dediği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından olayda yanarak ağır yaralanan anne S.B. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkan yangın söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri annesini evle beraber ateşe veren A.D. isimli şahsı yakalamak çalışma başlattı.
“Çok korktum”
Kadını yanıklar içinde gördüğünü ifade eden Rozerin Kalkan çok korktuğunu belirterek, “Tesadüfen kardeşim cama çıktığında yangın olduğunu gördü. Yangın sırasında biz evdeydik doğalgaz ve elektrikler kesildi bizde etkilenebilirdik. Ekipler geldikten sonra kadını bahçede yanmış bir şekilde gördük. Nefes bile almakta zorlanıyordu. Durumu çok kötüydü” dedi.
“Kadın yanıklar içindeydi”
Vatandaşlardan Berrin Erdem ise kadının oğlunun annesini benzinle yaktığını ve çok kötü yanıklar içinde hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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