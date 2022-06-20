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Annesi içerideyken evi ateşe verdi, 'Gidin söndürün' dedi

DHA

Annesi içerideyken evi ateşe verdi, 'Gidin söndürün' dedi


Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ünal Deniz (43), annesi Saliha Birincibubar (60) içinde olduğu sırada eve benzin döküp, ateş verdi. Deniz'in "Evi yaktım, gidin söndürün" diyerek kaçtığı belirtildi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, Birincibubar'ın vücudunda ikinci derece yanıklar olduğu öğrenildi.
Olay, öğle saatlerinde Talatpaşa Mahallesi Jandarma Mehmet Bahçın Sokak'ta meydana geldi. Annesi Saliha Birincibubar ile birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ünal Deniz, iddiaya göre, 2 katlı binanın üst katındaki evine içi benzin dolu bidonla geldi. Annesinin de evde olduğu sırada tüm eşyalara benzin döküp, ateşe veren Deniz, hızla uzaklaştı. Evden alevler çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada güçlükle evin bahçesine çıkan Saliha Birincibubar'a, ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Daha sonra Birincibubar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Birincibubar'ın vücudunda ikinci derece yanıklar olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.
'KADININ HER YERİ YANMIŞTI'
Ünal Deniz'in "Evi yaktım, gidin söndürün" diyerek kaçtığı belirtildi. Yangın sırasında bitişikteki evde olan Berrin Erdem, "Bağırma seslerine çıktık, ev alevler içindeydi. Teyze bayağı yanmıştı ve sedye üzerindeydi. Oğlu benzin bidonu ile içeri girmiş, annesi ile birlikte evi yakmış ve sonra kaçıp gitmiş" diye konuştu.
Rozelin Kalkan da Saliha Birincibubar'ın her yerinin yandığını gördüklerini belirterek, "İlk başta yanık kokusu geldi. Tesadüfen cama çıktık ve yangını gördük. Alelacele çıktık. Hanımefendinin oğlu evi ateşe verip kaçmış, öyle öğrendik. Hemen yan evdeydik, bize de sıçrayabilirdi, çok korktuk. Kadının her yeri yanmıştı, çok kötü şekildeydi. Ağlamaya mecali bile yoktu. Nefes almakta zorlanıyordu. Ben de şoka girdim. Son anda kurtulduk" dedi.
Polis, taksiye binerek kaçan Ünal Deniz'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-06-20 15:03:08

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