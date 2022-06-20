Edirne'de Uluslararası Halk Dansları Festivali, renkli görüntülerle başladı



Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali, konuk ekiplerin katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı. Halk dansları ekiplerinin birbirinden renkli kıyafetleriyle kortej sırasında gerçekleştirdikleri gösteriler, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Uluslararası Halk Danslari Festivali Edirne Valiliği önünde oluşturulan kortejin Atatürk Anıtı'na yürüyüşü ile start aldı. Türkiye'nin yanı sıra yunanistan, Macaristan, Bulgaristan ve Romanya'dan halk dansları topluluklarının katıldığı festival, anıta çelenk sunulması, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunması ile devam etti. Festivalin açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, 3 gün sürecek festivalde halk dansları gruplarının 2 gün Edirne merkez, 1 gün ise Keşan ilçesinde gösterilerini sunacağını söyledi.

Soytürk´ün konuşmasının ardından Anadolu Folklor Vakfı Çanakkale Halk Dansları Grubu, Bulgaristan Varna Halk Dansları Grubu, Rumeli Akademisi Halk Dansları Grubu, Romanya Halk Dansları Grubu, Edirne Belediyesi Halk Dansları Grubu, Macaristan Majoret Dans Grubu, Yunanistan Halk Dansları Grubu, HOTEAD Halk Dansları Grubu ve Bulgaristan Kotel Halk Dansları Grubu gösterilerini sundu. Balkan halk müzikleri ve dansları ile renkli görüntülerin ortaya çıktığı gösterilere vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Festival, açılış programının ardından Saraçlar Caddesi´nde oluşturulan sahnedeki halk dansları gösterileriyle devam etti. Festivalin ikinci gün programı yarın Keşan'da, son gün ise Edirne'de yapılacak. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-06-20 21:19:36



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