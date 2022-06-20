Annesi içerideyken evi ateşe verdi, 'Gidin söndürün' dedi (2)

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YAKALANDI

Edirne´de öğle saatlerinde benzin dökerek ateşe verdiği evde annesi Saliha Birincibubar´ın yaralanmasına neden olan Ünal Deniz, polis tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Sultan 1´nci Murat Devlet Hastanesi´ne götürülen Deniz, gazetecilerin, "Evi neden yaktın?" sorusuna, "Hayır yok öyle bir şey" yanıtını verdi. Deniz, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-06-20 21:56:09



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