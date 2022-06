Gurbetçiler akın akın gelmeye devam ediyorlar

Kurban Bayramı’nı ve yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için ana vatana gelmeye devam eden binlerce gurbetçi, bin 400 kilometrelik ‘sıla' yolculuğunda arabalı treni tercih etti. Avusturya'dan kalkan tren, 40 saate yakın süren yolculuğun ardından Edirne Tren Garı'na ulaştı.

Yaz tatilini ve yıllık izinlerini ana vatan Türkiye'de geçirmeyi tercih eden emekli gurbetçilerin akın akın gelişleri devam ediyor. Araçlarıyla uzun yolculuk yapmayı talep etmeyen emekli gurbetçiler, arabalı treni tercih ediyor. Avusturya'nın Villach şehrinde arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, kompartımanda rahat şekilde yorulmadan yolculuk yapmanın keyfini çıkardı.

Avusturya'nın Villach şehrinden kalkan Optima Express Treni, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan'ın ardından Edirne Tren Garı'na ulaştı. 40 saate yakın süren bin 400 kilometrelik yolculuğun ardından gurbetçiler Türkiye'ye giriş yapmanın mutluluğunu yaşadı. Bilet fiyatlarının kişi başı 164 avrodan başladığı trende, yolcuların seçtiği vagon sistemine ve aracın ölçülerine göre bilet fiyatlarında değişiklik görülüyor.



“Türkiye bizim her şeyimiz”

Yurtdışında Türkiye’nin özlemini çekerek yaşadıklarını söyleyen gurbetçi vatandaş Hanifi Karataş, “Türkiye bizim her şeyimiz” açıklamasında bulundu.

Bir başka gurbetçi vatandaş Sebahattin Tokmak da, Türkiye’ye geldiği için mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, “ay yıldızlı Türk bayrağımızı görünce çok heyecanlandım” dedi.



“Almanya’ya gitsek bile Türkiye’den kopamayız”

Gurbetçi Hasan Kaya, “Türkiye’ye her gelişimde kendimi çok mutlu hissediyorum. Yaşadığım hislerimi anlatmak çok zor. Türkiye’de kendimizi, mutlu, hür, iyi ve burunun bir parçası olarak hissediyoruz. Almanya’ya gitsek bile Türkiye’den kopamayız” açıklamasında bulundu.

