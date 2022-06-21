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Bulgaristan'ın gurbetçileri de Edirne'den alışveriş yapıyor

DHA

Bulgaristan'ın gurbetçileri de Edirne'den alışveriş yapıyor


Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'ye günübirlik alışveriş için geçen Bulgar turistlere, Avrupa'da yaşayan ve yaz izinlerinde ülkelerine gelenler de eklendi. Edirne esnafından Metin Barmanbay, "Bulgaristan'ın da gurbetçileri var. Diğer Avrupa ülkelerinde çalışıp, orada 2 bin euro alıp, kendi ülkesinde 4 bin leva yapıp, o 4 bin leva'yı da ülkemize getirerek harcaması, onların da işlerine geliyor" dedi.
Türkiye'de kur farkı nedeniyle Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok sayıda turist, alışveriş için Edirne'ye akın ediyor. Pandemi sonrası her geçen gün sayıları artan Bulgar ve Yunan turistler, ülkelerinden düzenlenen alışveriş tur otobüsleri ve araçları ile kente geliyor. Alışveriş merkezleri, sokak aralarındaki mahalle bakkalı ve kasaplarına kadar alışveriş yapan turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerler ise kent pazarları oluyor. Pandeminin ardından bu yaz Avrupa'da yaşayan ve yaz izinlerini geçirmek için ülkelerine gelen Bulgarlar da alışveriş için Edirne'ye tercih ediyor. 
Zücaciyeden kırtasiyeye, gıdadan elektroniğe birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan turistler, turizm sezonunun da başlamasıyla kent ekonomisine katkı sağlıyor. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası rakamlarına göre, kente hafta sonları 10 bin Bulgar turist geliyor. 
'HAREKETLİLİK ARTTI' 
Edirne'de giyim sektörü esnafından Metin Barmanbay, 4 aydan bu yana işlerindeki hareketliliğin arttığını söyledi. Barmanbay, "Yaklaşık 4 aydır işlerimizde bir hareketlilik var ama biz artık bir duraklama süreci bekliyoruz. Sebebi ise gurbetçi vatandaşlarımızın ülkemizi ziyaretleri başladı. Onların izin dönemleri başladı. O izin dönemlerinden dolayı gümrükteki yoğunluklar maalesef işlerimize sekte vuracak. Kimse gümrük kapılarında uzun süre beklemek istemeyecek, bunun endişesi var sadece. Onun haricinde biz yaklaşık 4 aydır mezuniyet baloları, düğünler, nişanlar bunlar dolayısıyla çok büyük hareketlilik içerisindeydik" diye konuştu. 
Dövizin yükselmesinin olumlu olmamasına rağmen işlerine olumlu yansıdığını söyleyen Barmanbay, "Dövizin yükselmesi tabi ki hoş değil ama bizler esnaf olarak buna olumlu bakıyoruz, keşke herkes bizler gibi olabilse. Bulgar birisinin parası şu anda 9 lira bandında. Bir de bunun yurt dışında olanları var. Yani Bulgaristan'ın da gurbetçileri var. Diğer Avrupa ülkelerinde çalışıp, orada 2 bin euro alıp, kendi ülkesinde 4 bin leva yapıp, o 4 bin leva'yı da ülkemize getirerek harcaması onların da işlerine geliyor. Bu iş Edirneli esnafın da işine geliyor. Umuyorum, tüm yurt bu güzellikten nasibini alır" dedi. 
'İSTEDİKLERİ ÜRÜNLERİ HEM KALİTELİ HEM UCUZA BULUYORLAR' 
Esnaftan Salih Mızrak da "Bu dönemde esnaf da memnun, müşteriler de. İstediklerini hem ucuza alıyorlar hem de istedikleri kadar alabiliyorlar. Onlara göre buradaki ürünler hem çok kaliteli hem de ucuz. 2 leva'ya mal buluyorlar hem de kalitelisini almış oluyorlar. Zücaciyeden tut kırtasiyeye kadar istediğini hem ucuza hem de kaliteli bulabiliyor. Edirne şu sıralar ortalama haftada 50 bine yakın turisti ağırlıyor. Kent turizmi açısından çok iyi bir rakam" diye konuştu.
Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da mayıs ayı ile turizm sezonunun daha da hareketlendiğini belirterek, "Artık mayıs ayından itibaren Türkiye genelinde turizm artışı yaşanıyor, bundan Edirne de nemalanıyor. Çünkü dünyanın en çok tarihi eser barındıran kentlerinden bir tanesi ama sınır kenti olmanın verdiği avantajla da Bulgar turistler çok geliyorlar. Burada alışverişlerini yapıyorlar. Alışveriş yapıp gezdikten sonra da bu işin bir de gastronomi tarafı var. Edirne'ye gelmişken tarihi tava ciğeri yemeden olmaz. Tabi bu durum Edirne ekonomisine çok büyük katkı sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2022-06-21 12:04:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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