Kırkpınar'a ziyaretçi akını: Otellerde yer kalmadı

Edirne’de 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni takip etmek isteyen ziyaretçiler, otelleri doldurdu.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’nde yer alan, dünyanın en eski organizasyonlarından biri olan Kırkpınar’ın 661. randevusu, 1 Temmuz Cuma günü başlıyor. Güreşler, 3 Temmuz Pazar günü 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanının belirleneceği başpehlivanlık güreşleriyle sona erecek.

Güreşleri takip etmek isteyen ziyaretçiler aylar öncesinde rezervasyon yaptırdı. Yoğun talebin olmasıyla birlikte Edirne'deki oteller kısa sürede doluluk oranına ulaştı. Otellerde yer bulamayanlar ise kente yakın ilçeler ile Tekirdağ ve Kırklareli'den rezervasyon yaptırmaya başladı.

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, bakanlık belgeli otellerin hepsinin doluluk oranının yüzde yüze yakın olduğunu söyledi. Diğer tesislerin doluluk oranının yüzde 90 civarında olduğunu anlatan Balta, rezervasyonların yoğun devam ettiğini, gelen talepleri de çevre ilçe ve illere yönlendirdiklerini ifade etti.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı da otellerin dolu olduğunu belirterek, "Bu bizi memnun ediyor. Tüm hizmet sektörü bundan olumlu etkileniyor. Gelen ziyaretçileri rahatsız etmeyecek şekilde seyyar satıcılar ile ilgili bir düzenleme yapılmalı" açıklamasında bulundu.

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