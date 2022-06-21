Dünya Yoga Günü'nde, 4 asırlık kervansarayda yoga etkinliği yapıldı



Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de Herkes İçin Spor Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, Dünya Yoga Günü dolayısıyla 4 asırlık Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı´nda yoga etkinliği düzenlendi.

Herkes İçin Spor Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle Edirne´de 21 Haziran Dünya Yoga Günü´nde, yoga sevenler tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı´nda buluştu. Yaklaşık 40 kişilik grubun katıldığı yoga etkinliğini yöneten federasyon il temsilcisi ve yoga eğitmeni Tuğçe Seda Tarancı, tarihi mekanın akustiği ve dokusuna dikkat çekti. Tarancı, 6 asırlık mekanda yoga yapmanın ayrı bir rahatlatıcı özelliği olduğunu belirtti.

`HARİKA BİR AKUSTİĞİ VAR´

Tarihi kervansarayı özellikle tercih ettiklerini belirten Tarancı, "Burayı özellikle tercih ettik. Çünkü burası tarihi bir mekan ve müzik eşliğinde etkinlik yapacağımız için harika bir akustiği var, bundan da yararlanmak istedik. Zaten burası yıllar önce bu düşünülerek inşa edilmiş bir yapı. Biz de bu güzellikten faydalanmak istedik. Katılım her sene giderek artıyor, bu sene de rekor bir katılım olacak gibi duruyor" dedi.

Etkinliğe katılan Yağmur Açıkgönül de ilk kez yoga yapacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, "Bugün Dünya Yoga Günü için buraya geldik. Benim ilk yoga deneyimim olacak, dolayısıyla çok heyecanlı ve huzurluyum. Özellikle bu mekanda yapılıyor olması beni çok etkiledi çünkü burası tarihi bir yer. Ben de tarihi mekanları çok ilgiyle ve merakla izliyorum. Annem de restorasyon işiyle ilgili olduğu için bu tarz mekanlarda çok bulunma şansım oldu, o nedenle çok heyecanlıyım" diye konuştu.

Tarancı, eşliğinde etkinliğe katılanlar yaklaşık 1 saat boyunca yoga yaptı. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-06-21 22:33:32



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