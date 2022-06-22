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Pehlivanlar 35 derece sıcakta 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne hazırlanıyor

İHA

Pehlivanlar 35 derece sıcakta 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne hazırlanıyor

Edirneli pehlivanlar, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne hazırlık için 35 derece sıcaklığa rağmen kispet bağlayıp çayıra çıktı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından birbirleriyle eşleşip sıcak hava altında güreş tutan pehlivanlar, şimdiden nefes kesti.
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan, dünyanın en eski organizasyonlarından biri olan Kırkpınar'ın 661. randevusu, 123 Temmuz tarihlerinde Edirne Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Hava sıcaklığının 35 dereceye yükseldiği sıcak ve bunaltıcı anlarda, Kırkpınar'da kürsüye çıkabilmek için taktik ve dayanıklılık çalışması gerçekleştiren Şahi Spor Kulübü güreşçileri, 25 Kasım Stadyumu’nda antrenmanlarına devam ediyor.

“En sıcak havada antrenman yapıyoruz”
Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğudelen, “Yağlı güreş sıcak havada yapılan bir spordur. Biz de en sıcak havada antrenman yapıyoruz ki maçta daha kolay olsun. Güneşin en dik saatlerini seçmeye çalışıyoruz. Kispet ile koşularımız var. Eşli kuvvet antrenmanlarımız var. Kırkpınar çayırında ya da diğer er meydanlarında karşılaşılabilecek sıkıntıları antrenmanda tecrübe etmeye çalışıyoruz. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Gittiğimiz hiçbir yerden boş dönmüyoruz” dedi.

“Hava 35 derece ise biz 50 derece hissediyoruz”
Pehlivanlardan Atakan Makas, “Kırkpınar’da 10 bin kişi bir arada çalışıyoruz. Onların nefesleri yağlar iç içe giriyor. Hava 35 derece ise biz 50 derece hissediyoruz. Sıcağa alışmamız lazım. Onun için havanın en sıcak saatlerinde vücudumuzun adapte olması için antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Alışmak için çok sıcaklarda antrenman yapıyoruz”
Bir diğer pehlivan Emir Atabak, “Havalar sıcak ama güreşçiler olarak biz genelde öğle saatlerinde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Kırkpınar zamanı sıcak hava olacağı için kendimizi ona göre hazırlıyoruz. Şu an bir sıkıntı yok. Kırkpınar’a da az kaldı. Antrenmanlarımızı hızlandırdık, çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.
Pehlivan Çetin Bekeş de, “Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hazırlıklarımızı genelde öğlen sıcağı altında yapıyoruz. Sıcağa alışmak için güneşin en yoğun olarak hissedildiği zaman antrenman yapıyoruz” şeklinde konuştu.

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