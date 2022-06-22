36 yıl öğretmenlik yaptı, 70 yaşında avukat oldu (2)



TÖRENLE CÜBBESİNİ GİYDİ

Edirne'de 36 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Ahmet Atay, öğrenci affıyla döndüğü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezuniyetinin ardından tamamladığı stajyerliğiyle avukatlık mesleğine ilk adımını attı. 70 yaşında ikinci mesleğini eline alan Atay'ı, yemin töreninde ailesinin yanı sıra avukat ve öğretmen arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Törende konuşan Edirne Baro Başkanı Tacettin Sivrikaya, Ahmet Atay'ın değerli bir eğitimci olduğunu belirterek, "Aramıza katılarak gücümüze güç katacak meslektaşımız Ahmet Atay, esas itibarıyla hukukçu olmaktan öte öncelikle çok değerli bir eğitimci. Yüzlerce mesleğin insanlarını yetiştiren eğitim kurumlarında öğretmenlik, müdürlük yapmış. Daha sonra bir eğitimci sorumluluğuyla biraz da avukat olan evladını teşvik amacıyla hukuk fakültesine kaydolmuş ve bitirerek stajını tamamladı, aramıza katıldı. Ahmet Atay'a minnetlerimizi sunmak istiyoruz" dedi.

Edirne Barosu'nda düzenlenen törende Sivrikaya, Atay'a avukatlık yeminini ettirdi. Cübbesini oğlu avukat Uğur Atay ile yanında staj yaptığı avukat Barış Ateş'in elinden giyen ve sertifikasını alan Ahmet Atay, "Avukatlık mesleği, hak mücadelesi peşinde bir meslek ve bir yaşam biçimidir. Avukatın erdemli, çalışkan, dürüst ve vicdan sahibi olması, adaletin işlemesindeki temel faktörlerdendir. Hukukun kişilere haklar verdiği gibi ödevler de yüklediğini size ancak avukatlar hatırlatabilir. İşte tam da bu sebeple avukat, sürekli kendisini geliştiren ve yenileyen, okuma ve araştırma yaparak kendini dinamik tutmak zorunda olan kişidir. Ülkemizde 47'si devlet, 37'si vakıf olmak üzere toplam 84 hukuk fakültesi var. Bu fakültelerde şu an okuyan 85 bin hukuk öğrencisi var. Hukuk fakültesi arttıkça işsiz sayısı da artıyor. Avukat arkadaşlarımızın staj süresi dönemince belli bir ücret alamaması nedeniyle bu mağduriyetin Türkiye Barolar Birliği'nce artık giderilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

'MESLEĞE CİDDİ KATKILAR SAĞLAYACAK'

Avukat Barış Ateş de Ahmet Atay'ın hayallerine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Bu güzel duyguyu bize yaşattığı için kendisine teşekkür etmek istiyorum. Ahmet hocamızın azmi konusunda kendisinin, ailesinin ve bizlerin ne kadar gurur duysak az olduğunu düşünmekteyim. Ahmet hocam ile staj süresini ve bu süreci çok güzel bir şekilde yürüttük. Özellikle bu süreçte kendisinin heyecanı, mesleğimizin inceliklerini öğrenmeye yönelik hevesinin son derece yüksek olması, dikkatli ve becerikli eylemler sergilemesi, özellikle bürokrasiden gelen tecrübelerini de katarak meslek yolunda önemli aşamalar katetmesinin çok önemli sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Bu açıdan da Ahmet hocamızın, mesleğimize çok ciddi anlamda katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-06-22 15:04:11



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