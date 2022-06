Devlet konservatuvarında mezuniyet senfonisi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı, mezuniyet töreni düzenledi. Törene, dereceye giren mezun öğrencilerin konseri damga vurdu. Öğretim elemanları önderliğinde, repertuarlarındaki eserleri obua ve klarnet gibi enstrümanlar eşliğinde seslendiren öğrenciler, aileleri ve yakınlarına keyifli dakikalar yaşattı.

Ulusal ve uluslararası alanda katıldığı birçok organizasyonda büyük ses getiren ve her yıl çok sayıda başarıya imza atan Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, sanatçılarını düzenlediği görkemli mezuniyet töreniyle uğurladı. Mezuniyet coşkusunun yaşandığı törende, öğrencilerin kep atma sevincine aileleri de ortak oldu.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sanat, Eğitim ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen törene Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Devlet Konservatuvarı Müdürü olan Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Trakya Üniversitesi tanıtım filminin gösterimi ile devam etti. Törenin açılış konuşmasını yapan 20212022 eğitimöğretim yılı devlet konservatuvarı birincisi Minel Çancı, mezun olmanın gururunu ve mutluluğunu taşıdıklarını belirterek, geleceğe en iyi şekilde hazırlandıklarını ve başarılı olmaya devam edeceklerini dile getirdi. Minel Çancı, tüm mezun arkadaşları adına kendilerini yetiştiren hocalarına ve ailesine teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

TÜ Devlet Konservatuvarının tarihsel gelişiminden ve hayata geçirdiği çalışmalardan bahsederek konuşmasına başlayan Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Zafer, “Bireyin, ailenin ve toplumun geliştirilmesini hedef edinen, yenilik ve değişimlere duyarlı, mesleki standartlar düzeyinde hizmet veren, eğitim, yönetim ve araştırmalarda rol ve sorumluluk alarak mesleki kariyerini geliştiren, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen sanatçılar ve öğretmenler yetiştirmeyi ilke edindik. Bu hedefe ulaşmada desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen rektörlüğümüze, kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesinde, mükemmel bir şekilde işletilmesindeki özverili çalışmalarından dolayı akademik ve idari çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Evlatlarının başarılarından ötürü velileri tebrik eden Zafer, konuşmasını öğrencilere şu cümlelerle seslenerek sonlandırdı:

“Sanatsal bilgi ve becerilerinizi kullanırken herhangi bir ırk, inanç, renk, siyasal veya sosyal durum ayrımı gözetmeksizin mesleğinizi icra edeceğinize inanıyorum. Mesleki yaşam sınavınız şimdi başlamaktadır ve ömür boyu sürecektir. Sizlerin başarısı Trakya Üniversitesini daha da yüceltecek ve bizleri onurlandıracaktır. Yolunuzu aklın, vicdanın ve sanatın ışığı aydınlatsın. Dürüst, çalışkan ve üretken insan bir değerdir. Siz değer oluşturduğunuzda başarı bunu takip edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra, alnında ışığı ilk duyan insandır' sözünü unutmayın. Yolunuz her zaman kıymetinizi bilen ve sizin de kıymetlerini bileceğiniz, kalıcı dost, samimi ve dürüst insanlarla kesişsin. Şansınız bol, bahtınız ve yolunuz açık olsun.”

Mezuniyet törenine video mesaj yoluyla katılan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TÜ Devlet Konservatuvarının yurt içi ve yurt dışında katıldıkları her organizasyonda Trakya Üniversitesini gururla temsil ettiğini belirterek, başarıda emeği geçen öğretim elemanları ve öğrencileri tebrik etti. Devlet konservatuvarının, kent ve bölgenin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimine katkıda bulunmak için önemli bir misyon üstlendiğini belirten Tabakoğlu, başarılarının artarak devam edeceğine inandığını dile getirerek, mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Törende konuşmaların ardından, ilk olarak dereceye giren öğrencilerin öğretim elemanları eşliğinde hazırladıkları müzik dinletisine yer verildi. Okullarını dereceyle tamamlayan Minel Çancı, Hilal Karaca ve Metin Karstır, birbirinden değerli eserlerini salonu dolduran aileler için seslendirdi. Genç sanatçılar, aileler ve katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.

Ardından konservatuvar birincisi Hilal Karaca mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. TÜ Devlet Konservatuvarı birincisi Minel Çancı’ya belge ve plaketini Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer takdim etti. Törende daha sonra eğitim ve öğretimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi. Temsili diplomalarını hocalarının elinden alan mezunlar, keplerini havaya atarak mezuniyeti kutladılar.

