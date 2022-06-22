Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terör şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ/PDY ve PKK şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı.

Güvenlik güçleri, Elçili köyü yakınlarındaki 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve haklarında aranma kaydı olan, terör örgütü PKK şüphelileri C.Ö. ve E.O. ile FETÖ/PDY şüphelileri Y.Y. ve N.Z.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-06-22 17:15:30



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