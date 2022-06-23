Edirne'de etil alkol ve gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler ele geçirildi

Cinnet getiren baba dehşet saçtı: Bir aile yok oldu

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir evde yapılan aramada sahte alkollü içki yapımında kullanılan 60 litre etil alkol ile gümrük kaçağı 1152 cinsel içerikli jel ve macun ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde T.E.'nin kaldığı evde arama yaptı. Sahte alkollü içki yapımında kullanılan 60 litre etil alkol, gümrük kaçağı 1152 cinsel içerikli jel ve macun ile 4 kutu parfüm ele geçirildi. Gözaltına alınan T.E. hakkında '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-06-23 11:27:19



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