Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ elebaşının yeğeniyle 5 kişi adliyeye sevk edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ elebaşının yeğeniyle 5 kişi adliyeye sevk edildi

İHA

Yunanistan'a geçmeye çalışırken terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen ile birlikte yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ elebaşının yeğeniyle 5 kişi adliyeye sevk edildi

Yunanistan’a geçmeye çalışırken terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen ile birlikte yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Edirne’de yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birlikleri tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi.
Şahıslar Meriç ilçesindeki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de etil alkol ve gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de etil alkol ve gümrük kaçağı cinsel içerikli ...
Mor tarlalarda hasat zamanı
YEREL HABERLER Mor tarlalarda hasat zamanı
Elazığ’da Nimri Kullukları Çağdaş Plastik Yorumlar Proje Yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Elazığ’da Nimri Kullukları Çağdaş Plastik Yorumlar ...
Baskın yapılan evde alkol ve kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Baskın yapılan evde alkol ve kaçak cinsel içerikli ...
Edirne’de Hudut Kartalları FETÖ ve PKK şüphelisi 4 şüpheliyi yakaladı
YEREL HABERLER Edirne’de Hudut Kartalları FETÖ ve PKK şüphelisi 4 ...
Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terör şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terör şüphelisi ...
Devlet konservatuvarında mezuniyet senfonisi
YEREL HABERLER Devlet konservatuvarında mezuniyet senfonisi
Edirne, "Kompleks Koroner Girişimler ve Kateterizasyon Toplantısı"na ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Edirne, "Kompleks Koroner Girişimler ve ...
36 yıl öğretmenlik yaptı, 70 yaşında avukat oldu (2)
YEREL HABERLER 36 yıl öğretmenlik yaptı, 70 yaşında avukat oldu (2)
Edirne Sarayı’nda kazı çalışmalarında Osmanlı izleri
YEREL HABERLER Edirne Sarayı’nda kazı çalışmalarında Osmanlı izleri
70 yaşında avukat oldu
YEREL HABERLER 70 yaşında avukat oldu
36 yıl öğretmenlik yaptı, 70 yaşında avukat oldu
YEREL HABERLER 36 yıl öğretmenlik yaptı, 70 yaşında avukat oldu
Pehlivanlar 35 derece sıcakta 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne hazırlanıyor
YEREL HABERLER Pehlivanlar 35 derece sıcakta 661. Tarihi Kırkpınar ...
(Görüntülü) DÜNYA YOGA GÜNÜ'NDE, 4 ASIRLIK KERVANSARAYDA YOGA ETKİNLİĞİ YAPILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DÜNYA YOGA GÜNÜ'NDE, 4 ASIRLIK ...
Dünya Yoga Günü'nde, 4 asırlık kervansarayda yoga etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Dünya Yoga Günü'nde, 4 asırlık kervansarayda yoga ...
Annesini yakan cani evlat tutuklandı
YEREL HABERLER Annesini yakan cani evlat tutuklandı
Annesi içerideyken, evi ateşe veren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Annesi içerideyken, evi ateşe veren şüpheli ...
Köln başkonsolosluğuna Türk heyetinden ziyaret
YEREL HABERLER Köln başkonsolosluğuna Türk heyetinden ziyaret
Köln’de düzenlenen fuarda Türk üniversiteleri tanıtıldı
YEREL HABERLER Köln’de düzenlenen fuarda Türk üniversiteleri ...
Kırkpınar'a ziyaretçi akını: Otellerde yer kalmadı
YEREL HABERLER Kırkpınar'a ziyaretçi akını: Otellerde yer kalmadı
Bulgaristan'ın gurbetçileri de Edirne'den alışveriş yapıyor
YEREL HABERLER Bulgaristan'ın gurbetçileri de Edirne'den alışveriş ...
Keşan’daki huzur ve güven uygulamalarında aranan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Keşan’daki huzur ve güven uygulamalarında aranan 2 ...
Keşan’da kaçak tütünle doldurulmuş on binlerce makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Keşan’da kaçak tütünle doldurulmuş on binlerce ...
Pompalı tüfekle gezen çocuklar polise yakalandı
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle gezen çocuklar polise yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.