Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Edirne'nin Meriç ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan, aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'in de bulunduğu 5'i FETÖ mensubu 10 kişi, Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Uzunköprü ilçesine götürülerek, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki soruşturmaları sürüyor.(DHA)Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-06-23 12:43:10



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