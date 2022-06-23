Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı (3)



SÜMEYYA GÜLEN İLE BİRLİKTE 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Edirne´nin Meriç ilçesinden Yunanistan´a kaçmak isterken yakalanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen´in yeğeni Sümeyye Gülen ile meslekten ihraç edilen eski hakim M.A., ihraç öğretmenler S.İ., D.M. ve haklarında FETÖ soruşturması süren A.A., F.S., M.A., savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Sümeyye Gülen, eski hakim M.A. ile A.A. ve M.A. tutuklandı. S.İ. ev hapsi alırken, D.M. adli kontrol şartıyla, F.S. ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerin yanlarında bulunan 2 çocuğun ise yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

3 PKK ŞÜPHELİSİ DE TUTUKLANDI

Öte yandan, sınırdan Yunanistan´a kaçmak isterken yakalanan terör örgütü PKK şüphelileri M.B., B.K. ve S.G. de Uzunköprü ilçesinde adliyeye sevk edildi. Savcılık soruşturmasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 3 PKK şüphelisi de tutuklandı.

Tutuklanan FETÖ ve PKK şüphelileri aynı araçla adliyeden cezaevine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/UZUNKÖPRÜ,(Edirne)-DHA)

2022-06-23 22:14:39



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