Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın yargılandığı 'şantaj' ve 'darp' davasında 10’uncu duruşma görüldü Edirne'deki şantaj ve darp davası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın yargılandığı 'şantaj' ve 'darp' davasında 10’uncu duruşma görüldü Edirne'deki şantaj ve darp davası

İHA

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın yargılandığı 'şantaj' ve 'darp' davasında 10’uncu duruşma görüldü Edirne'deki şantaj ve darp davası

Edirne’de Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarıyla müşteki sanık sıfatıyla bulunduğu şantaj ve darp davası 7 Ekim tarihine ertelendi.
2018 yılında Edirne’de 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma' suçundan cezası bulunan ve yurt dışına kaçan Şükrü Benli, Bulgaristan'da darp edildiğini iddia ederek, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan şikayetçi olmuş ve olay çerçevesince 4 kişi tutuklanmıştı. Tutukluların adli kontrol şartıyla serbest kaldığı tutuklama sürecinde savcılıkta ifade veren Gürkan, 75 bin lira teminat karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Yargılama çerçevesinde 10'uncu duruşma bugün görüldü. Tutuksuz sanık O.K. ve tutuklu M.T. duruşmaya Edirne Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Duruşmada M.T.'nin tahliyesi istendi. Diğer sanıkların avukatları da müvekkillerinin adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, M.T.'nin tutukluluğunun devam etmesine ve diğer sanıkların adli kontrol şartının devamına karar verdi.
Bir sonraki duruşma tarihi 7 Ekim 2022 olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada, tutuklu sanığın tahliyesine ret
YEREL HABERLER Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı ...
Edirneli eczacı ‘Kırkpınar Köşesi’ ile örnek teşkil ediyor Güreş sevdalısı esnaf Kırkpınar'a katkı için çalışıyor
YEREL HABERLER Edirneli eczacı ‘Kırkpınar Köşesi’ ile örnek teşkil ...
Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı (3)
YEREL HABERLER Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a ...
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ elebaşı Gülen'in ...
Denizde sürüklenen tekne, ASELSAN'ın radarıyla tespit edildi
YEREL HABERLER Denizde sürüklenen tekne, ASELSAN'ın radarıyla tespit ...
Saros Körfezi'nde sürüklenen tekneyi, Serdar 7M Radarı buldu
YEREL HABERLER Saros Körfezi'nde sürüklenen tekneyi, Serdar 7M ...
Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ elebaşının yeğeninin adliyedeki işlemleri sürüyor FETÖ elebaşının yeğeniyle 5 şüphelinin adliyede işlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ elebaşının ...
Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı (2)
YEREL HABERLER Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a ...
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ elebaşının yeğeniyle 5 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ elebaşının ...
Edirne'de etil alkol ve gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de etil alkol ve gümrük kaçağı cinsel içerikli ...
Mor tarlalarda hasat zamanı
YEREL HABERLER Mor tarlalarda hasat zamanı
Elazığ’da Nimri Kullukları Çağdaş Plastik Yorumlar Proje Yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Elazığ’da Nimri Kullukları Çağdaş Plastik Yorumlar ...
Baskın yapılan evde alkol ve kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Baskın yapılan evde alkol ve kaçak cinsel içerikli ...
Edirne’de Hudut Kartalları FETÖ ve PKK şüphelisi 4 şüpheliyi yakaladı
YEREL HABERLER Edirne’de Hudut Kartalları FETÖ ve PKK şüphelisi 4 ...
Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terör şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terör şüphelisi ...
Devlet konservatuvarında mezuniyet senfonisi
YEREL HABERLER Devlet konservatuvarında mezuniyet senfonisi
Edirne, "Kompleks Koroner Girişimler ve Kateterizasyon Toplantısı"na ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Edirne, "Kompleks Koroner Girişimler ve ...
36 yıl öğretmenlik yaptı, 70 yaşında avukat oldu (2)
YEREL HABERLER 36 yıl öğretmenlik yaptı, 70 yaşında avukat oldu (2)
Edirne Sarayı’nda kazı çalışmalarında Osmanlı izleri
YEREL HABERLER Edirne Sarayı’nda kazı çalışmalarında Osmanlı izleri
70 yaşında avukat oldu
YEREL HABERLER 70 yaşında avukat oldu
36 yıl öğretmenlik yaptı, 70 yaşında avukat oldu
YEREL HABERLER 36 yıl öğretmenlik yaptı, 70 yaşında avukat oldu
Pehlivanlar 35 derece sıcakta 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne hazırlanıyor
YEREL HABERLER Pehlivanlar 35 derece sıcakta 661. Tarihi Kırkpınar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.